Die Stimmung im Land gegenüber geflüchteten Menschen hat sich geändert. Das stellt auch die Initiative „Fremde werden Freunde” immer wieder fest, die am Wochenende zahlreiche Besucher, Helfer und Menschen aus unterschiedlichen Kulturen in der Plaidter Hummerichhalle empfing, um unter dem Motto „Bunte Pellenz” ein spätsommerliches Fest im Zeichen der Integration zu feiern. Neben kulinarischen Köstlichkeiten aus fernen Ländern gab es auch einen Lebend-Kicker, in dem Sportenthusiasten gegeneinander antreten konnten.

Die Initiative, die geflüchtete Menschen seit April 2015 dabei unterstützt, grundlegende Alltagsprobleme in ihrem neuen Umfeld zu überwinden, wird durch Zuschüsse des Bistums Trier, des Kreises Mayen Koblenz und privaten ...

Lesezeit für diesen Artikel (335 Wörter): 1 Minute, 27 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.