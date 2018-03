In Kruft rollen bald die Bagger: Zweiter Abschnitt des Neubaugebiets Süd wird erschlossen

Bereits im Herbst sollen Grundstücksbesitzer im zweiten Abschnitt des Neubaugebiets Kruft Süd mit dem Bau ihrer Eigenheime beginnen können. Dafür ebneten die Gemeinde Kruft sowie die Verbandsgemeinde (VG) Pellenz nun den Weg: Bürgermeister Rudolf Schneichel und VG-Bürgermeister Klaus Bell schlossen mit dem Remagener Unternehmen „WS anders bauen“ die entsprechenden Erschließungsverträge ab.

Der Krufter Ortsbürgermeister Rudolf Schneichel (vorn, 3. von links), VG-Bürgermeister Klaus Bell (vorn, 2. von links) sowie Willi Schäfer von WS anders bauen (vorn, 3. von rechts) unterzeichnen im Beisein von Vertretern der ausführenden Unternehmen und der Lokalpolitik die Erschließungsverträge. Foto: Martina Koch

WS anders bauen hat die Grundstücke in dem Gebiet aufgekauft und veräußert diese an Dritte weiter. Gleich im Anschluss an die Vertragsunterzeichnung begannen die Abstimmungsgespräche mit der Firma Ollig aus Kollig, die die Tiefbauarbeiten durchführt. In der vierten Januarwoche soll mit dem Bau der Entwässerungsleitungen begonnen werden.

„Wir unterzeichnen die Verträge auf einen Schlag, damit es im Baugebiet bald vorangehen kann“, sagte Schneichel. Schließlich ist das Interesse an den Grundstücken groß: 60 potenzielle Käufer haben Vorverträge abgeschlossen, zudem haben sich 16 Voreigentümer Flächen im Neubaugebiet gesichert. Die Grundstücke sollen zum 1. Februar den Besitzer wechseln, plant Willi Schäfer, Geschäftsführer des Unternehmens WS anders bauen. Bei der Erschließung des Neubaugebiets gilt es gleich mehrere Herausforderungen zu bewältigen, weiß Michael Fassbender, dessen Ingenieurbüro die Bauleitung übernommen hat: Aufgrund des Bimsabbaus gibt es auf dem elf Hektar großen Gelände Höhenunterschiede, die ausgeglichen werden müssen, bevor der Bau von Straßen und Entwässerungsleitungen beginnt.

Außerdem fällt durch die Größe des Areals viel Regenwasser an, welches nicht im vollen Umfang in die Kanalisation eingeleitet werden kann. Stattdessen wird in Absprache mit der Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Nord ein Regenrückhaltebecken mit einem Überlauf gebaut, der in den Gemeindeteich mündet. Dafür müssen die Bauarbeiter, die ansonsten überwiegend innerhalb des Neubaugebiets tätig sind, dieses verlassen: Die Leitung zwischen Neubaugebiet und Gemeindeteich wird unter der Thomas-von-Inden-Straße verlaufen. Inwieweit die Straße dafür komplett aufgerissen werden muss oder ein alternatives Bauverfahren zum Zuge kommt, wird sich noch entscheiden.

Der Bau der Entwässerungsleitungen wird einige Monate in Anspruch nehmen, im Anschluss beginnt die Verlegung der Versorgungsleitungen entlang der Erschließungsstraßen zu den einzelnen Grundstücken. Die ausführenden Firmen werden Anschlüsse für Wasser, Strom und Gas verlegen, außerdem sind Glasfaserkabel für schnelles Internet geplant. Letzteres spielt für die Kaufentscheidung potenzieller Häuslebauer eine große Rolle, erzählt Schäfer: „Die Leute fragen heute nicht nach dem Wasseranschluss, sondern ob sie schnelles Internet bekommen.“ Die Straßen im Neubaugebiet werden mit einem Betonsteinpflaster befestigt, wobei die Kreuzungsbereiche mit Asphaltbelägen ausgestattet werden. Gehweg und Fahrbahn werden sich – ähnlich wie in anderen Bereichen in Kruft – auf einer Höhe befinden.

Einige andere Details sind in diesem Stadium der Planung noch nicht ausgearbeitet – etwa wo in dem Gebiet Parkplätze entstehen sollen. Mit einer Entscheidung dazu werde man abwarten, bis die ersten Eigentümer ihre Rohbauten errichtet haben, informierte Schäfer. Dann habe man einen ersten Überblick darüber, wo sich die Zufahrten zu den Grundstücken befinden, und könne dementsprechend Parkflächen ausweisen.

Von unserer Redakteurin Martina Koch