Im Wald ist jetzt Vorsicht geboten: Die hölzerne Gefahr nach dem Orkan

Mit Orkanböen von bis zu 120 km/h ist Sturmtief „Burglind“ zum Jahresbeginn über das Land gefegt und hat zudem für heftigen Regen gesorgt. Auch in unseren Wäldern hat der Sturm seine Spuren hinterlassen.

„Burglind“ hat nicht nur für Windwurf gesorgt. Die ernormen Regenmengen haben auch die Waldwege in Mitleidenschaft gezogen. Matsch und große Pfützen prägen teilweise im Mayener Stadtwald das Bild.

Sturm und Regen – „eine gefährliche Kombination“, sagt Peter Göke. Der Revierförster aus Mayen empfiehlt, vorerst auf Spaziergänge im Wald zu verzichten. Das gilt insbesondere dann, wenn es in den kommenden Tagen wieder anfangen sollte zu regnen. Zudem drohen neue Sturmböen. „Grundsätzlich gilt: Je nasser und weicher der Boden ist, um so gefährdeter sind die Bäume gegen Windwurf. Wenn es stürmisch ist, würde ich den Wald auf jeden Fall meiden“, warnt Göke. Dann könnten Bäume plötzlich umfallen. „Die Gefahr ist derzeit gegeben.“

Einen großen Windwurf durch „Burglind“ konnte Göke aber nicht feststellen. „Der Windwurf war im ganzen Revier auf einzelne Stellen verteilt. Die Wege lagen allerdings zu.“ Es sei dann sehr aufwendig und arbeitsintensiv gewesen, im gesamten Revier die Waldwege wieder freizuschneiden.

Aktuell ist die Befahr- und Begehbarkeit der Wege provisorisch wiederhergestellt. „Jetzt muss eine intensivere Kontrolle stattfinden, ob irgendwo noch Bäume angedrückt sind oder von umgestürzten Bäumen noch lose Äste runterhängen“, sagt Göke.

Überwiegend Einzelwindwürfe hat es in den Gemeindewäldern von Mendig, Bell, Rieden, Volkesfeld, Thür, Ettringen, Kirchwald, St. Johann und Welling gegeben. „Nach heutigem Stand sind das in allen neun Kommunalwäldern zusammen gerechnet insgesamt 300 bis 400 Festmeter“, sagt Wolfgang Dazert, Revierleiter im Forstrevier Ettringen-Rieden. „Das ist im Verhältnis sehr wenig. Betroffen sind dabei nahezu ausschließlich Flachwurzler, also die Fichte.“ Es seien so gut wie keine Buchen und keine Eichen gefallen. In den Tagen nach dem Sturm wurden die Hauptwander- und Wirtschaftswege freigeräumt. Nach Dazerts Beobachtung sind die Windböen nicht gleichmäßig aufgetreten, sondern nur punktuell. „Es waren heftige Einzelwindböen.“ Auch die Feuerwehr musste ausrücken. So hat die Mendiger Wehr die Gänsehalsstraße, die von Bell nach Rieden führt, freigeräumt.

An die Orkane „Kyrill“ und „Wiebke“ reichte „Burglind“ zwar nicht heran. Die Katastrophenstürme spielten seinerzeit in einer anderen Liga. Das bestätigt auch Christoph Schmallenbach. In seinem 1974 Hektar großen Forstrevier – es umfasst acht Vordereifelgemeinden – gab es aber starken Windbruch. „In den Staats- und Privatwäldern sind sehr viele Bäume, selbst stärkste Fichten, flächig ab- beziehungsweise eingebrochen. Windbruch ist für die Waldbesitzer sehr schlecht. Das gesplitterte Holz kann man nicht mehr verwenden.“ Zudem hat es in fast allen Nadelholzbeständen Einzelwürfe gegeben. Größere Bruchflächen verzeichnet Schmallenbach im Nettetal und auch in den Seitentälern der Nette.

Im Forstrevier Langenfeld sind 1500 Festmeter Holz betroffen. „Wir hatten fast alle Wege zu, weil überall Bäume gefallen waren“, sagt Schmallenbach. „Auch Wanderwege und die Traumpfade und das Traumpfädchen bei Langscheid waren betroffen. Die Wege sind nun wieder verkehrssicher. Nur am Traumpfädchen wird der restliche Windwurf freigeschnitten.“ Sorge macht sich Schmallenbach, wenn es jetzt wieder anfangen sollte zu regnen und zu stürmen. „Wenn es wieder stürmisch wird, kann noch einiges nachfallen. Viele Bäume sind angeschoben, das heißt nicht stabil. Da, wo das der Fall ist, ist es allemal gefährlich“, rät er zur unbedingten Vorsicht im Wald.

Glück hatte hingegen Elke Schmidt-Ebi. Im Gegensatz zu ihren Kollegen hat die Revierleiterin kaum Windwurf in ihrem Forstrevier in Nachtsheim.

