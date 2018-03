Hochwasser steigt weiter: Andernacher Konrad-Adenauer-Allee ist dicht

Aus unserem Archiv

Andernach

Die Hochwasserlage in Andernach spitzt sich weiter zu: Nachdem der Städtische Bauhof bereits am Mittwoch die Hochwasserwand komplett aufbaut hatte, fiel am Donnerstagvormittag die Entscheidung, auch die Querung über die Konrad-Adenauer-Allee im Bereich des Bollwerks zu schließen.