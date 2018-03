Hochwasser sinkt: Die Andernacher Schutzwand wird abgebaut

Der Pegel Andernach zeigt 7,88 Meter bei sinkender Tendenz an, als die Mitarbeiter des städtischen Baubetriebshofs am Dienstagmittag damit beginnen, die ersten Elemente der Hochwasserschutzwand wieder abzubauen. Am Bollwerk, wo die Schutzwand über die Konrad-Adenauer-Allee verläuft, werden Aluminiumplanken und Stützpfosten auf die Ladefläche des städtischen Fahrzeugs verladen. Ab Mittwoch ist die Straße wieder für den Verkehr freigegeben.

Wer sich vom Nutzen der Andernacher Hochwasserschutzwand überzeugen will, kann einen Blick in Richtung des zum Geysirzentrum gehörenden Parkplatzes werfen: Die Fläche wurde bis auf die Konrad-Adenauer-Allee hinauf von den Fluten des Rheins überschwemmt, die unappetitlichen Hinterlassenschaften des Flusses kleben noch auf dem Asphalt und den Pflastersteinen. Ohne Hochwasserschutzwand wäre den Anliegern am Andernacher Rheinufer der zähe Schlamm, den die Fluten mit sich trugen, in die Wohn- und Geschäftsräume gespült worden.

Feuchter Schlamm muss schnell entfernt werden

Mit der noch feuchten Schicht auf dem jenseits der Schutzwand gelegenen Abschnitt der Konrad-Adenauer-Allee macht jetzt die städtische Kehrwalze kurzen Prozess: Die klebrige Masse wird von der Straße befördert und kann dort von den städtischen Mitarbeitern mit dem Wasserschlauch weggespült werden. „Der Schlamm darf nicht trocken werden, sonst lässt er sich nicht mehr entfernen“, erklärt Stadtpressesprecher Christoph Maurer.

Im Wettlauf gegen die Zeit werden am Mittwoch zwischen 10 und 20 Bauhofmitarbeiter im Einsatz sein, um nach und nach die Durchlässe zu den Rheinanlagen zu öffnen und die Uferbereiche von Schlamm und anderem Unrat, den der Rhein anspülte, zu befreien. Bei sinkenden Pegelständen sollten die Arbeiten bis Ende der Woche abgeschlossen sein.

Momentan deutet alles darauf hin, dass die Hochwasserschutzwand wie geplant abmontiert werden kann: Bereits am Donnerstagvormittag könnte der Pegel voraussichtlich unter 6 Meter fallen. Stärkere Niederschläge, die den Rhein wieder anschwellen lassen könnten, sind derzeit nicht in Sicht.

Hafen war für Hochwasser gewappnet

Schäden hat das inzwischen abflauende Hochwasser in der Innenstadt dank Schutzwand keine angerichtet. Auch am Andernacher Hafen war man vor dem Hochwasser gewappnet. „Uns würde nur ein hundertjähriges Hochwasser Probleme bereiten“, sagt der kaufmännische Geschäftsführer der Stadtwerke Andernach, Lars Hörnig. Trotzdem blieb das Hochwasser nicht ohne Folgen. „Es betrifft unsere Umschlagsaktivitäten. Wir sind aber momentan in einer Zeit im Jahr, wo es sowieso etwas ruhiger ist“, erläutert Hörnig.

Der eine oder andere Kunde hatte in den Tagen, bevor das Hochwasser Andernach erreichte, aber noch schnell Schiffe abgefertigt. Die Umschlagsanlagen waren am Freitag teilweise demontiert worden, damit sie keinen Wasserschaden erleiden. Die Kosten, die die städtischen Hochwasserschutz- und Aufräummaßnahmen verursacht haben, lassen sich im Übrigen nicht genau beziffern. Die Arbeiten wurden von den regulären Beschäftigten der Stadt erledigt, die ohne Hochwasser an anderen Orten in Andernach im Einsatz gewesen wären.

Von unserer Redakteurin Martina Koch