Historisches Ensemble in Nickenich steht zum Verkauf

Die Besitzer des Blumenladens wollen in Rente gehen. Foto: stt

Nickenich – Seit einem Monat steht das historische und liebevoll renovierte Anwesen in der Nickenicher Hauptstraße 83 zum Verkauf. Im Internet wird es für 330 000 Euro angeboten. "Mein Mann geht in Rente, und ich gehe mit", sagt Brigitte Gross, die die Naturfloristik in dem Haus betreibt. Sobald das Haus verkauft ist, wollen die beiden wegziehen. Das haben sie schon immer so geplant. "Der Verkauf fällt natürlich in eine doofe Zeit, wo alles hier dichtmacht", erzählt die 56-Jährige. Vor zwei Jahren wäre es besser weggegangen, fügt sie hinzu. Dennoch sind die beiden optimistisch: Denn das Haus sei einfach wunderschön. stt