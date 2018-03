Heide Horsch ist neuer Maifelder Krombiere Jeck

Sie ist eine verdiente Karnevalistin – und doch hatte sie mit dieser Ehre wohl nicht gerechnet: Heide Horsch darf sich jetzt Maifelder Krombiere Jeck nennen.

Maximilian Mumm, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Maifeld, ernannte Heide Horsch vom Polcher Verein Akademie beim 13. Maifelder Narrentreffen in Pillig zum Maifelder Krombiere Jeck des Jahres 2018. Foto: Heinz Israel

Bürgermeister Maximilian Mumm ernannte Horsch beim 13. Maifelder Narrentreffen, an dem die Tollitäten und Abordnungen der Karnevalsvereine aus dem ganzen Maifeld teilnahmen. Um 11.11 Uhr zogen die bisherigen Ordensträger und amtierenden Tollitäten mit musikalischer Begleitung der Musikgruppe Strolche aus Ochtendung in den Saal des „Pilliger Hofes“ ein. Mumm gedachte in seiner Begrüßungsrede der jüngst verstorbenen Ordensträgerin Irmgard Wolf vom Möhnenverein Welling.

Die Pilliger Möhnen hatten die Ausrichtung des Treffens übernommen. Ihre Vorsitzende, Gabi Hartenfels, führte durch das Unterhaltungsprogramm. „In Pillig ist Maskenball“, mit diesem Mottolied startete die Pilliger Obermöhn Karin I. die Serie der Auftritte, gefolgt von der Mini-Garde des Vereins, die sich als Zirkustiere präsentierten. Zwischen den Zuschauern begann der Auftritt der sieben Pilliger Gardemädchen, die in rot-weißen Kostümen tanzten. Angereichert mit viel Artistik und mit glitzernden Kostümen wirbelte die Showtanzgruppe Dream-Girls der Ewig jungen Möhnen aus Welling über die Bühne. Irische Folkmusik und kölsche Tön hatten die Meensterer Angels gemixt und zum Thema ihres Auftritts gewählt, für den die jungen Tänzerinnen um Julia Schmich sich pfiffige grüne Kostüme hatten schneidern lassen. Unter die schicken Damen hatten sich auch zwei Tänzer gewagt.

In düsteren Kutten zog das Gappenacher Männerballett zur Bühne. Dort zeigten die jungen Männer Akrobatik mit viel Körpereinsatz. Immer hübsch anzusehen sind die Gardemädchen. Hier glänzten die Funkengarde der KG Rot-Weiß Münstermaifeld und die Polcher Garde der Akademie, deren Anhängerschaft lautstark Zugaben forderte. Die jüngste Korporation der Ochtendunger GOK sind die Jecke Mädche. Die Damen schickten ihr Tanzmariechen Laura Mombauer auf die Bühne, wo die 16-jährige Newcomerin mit einem Solotanz beeindruckte. Für den Höhepunkt des Unterhaltungsprogramms sorgte die Showtanzgruppe des Naunheimer Carneval Vereins. Das Musical „Mary Poppins“ stand Pate bei dem großartigen Auftritt der Naunheimer.

Mit dem Karnevalshit „Heidewitzka Herr Kapitän“ marschierten die Strolche in den Saal und begleiteten Bürgermeister Mumm und die bisherigen Ordensträger, die sich für die Proklamation des neuen Würdenträgers aufstellten. Karl-Heinz Löhr aus Lonnig und Silvia Schneider aus Münstermaifeld begannen mit einem Ratespiel, bei dem Schritt für Schritt mehr von dem Kandidaten zu erfahren war: Es handele sich um eine Frau, zugezogen, sie stand als erste Frau von 2006 bis 2014 an der Spitze eines altehrwürdigen Karnevalvereins und war als Höhepunkt Prinzessin an der Seite ihres Mannes. Und sie habe in schwierigen Zeiten für Verlässlichkeit im Verein gesorgt. Da war es allen Insidern klar: Es handelt sich um Heide Horsch, Vorstandmitglied und ehemalige Präsidentin vom Polcher Verein Akademie. Heide Horsch zeigte sich total überrascht und reagierte sehr gerührt. Maximilian Mumm überreichte ihr die Ernennungsurkunde, hängte ihr den Krombiere-Jeck-Orden und ernannte Horsch so zum Maifelder Krombiere Jeck. Mit der Auszeichnung dankt die Verbandsgemeinde Maifeld Heide Horsch für die vielfältigen Aktivitäten zur Förderung und Erhaltung des karnevalistischen Brauchtums auf dem Maifeld. Heinz Israel