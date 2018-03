Haushalt beschlossen: Kottenheim will mehr Platz für Gewerbe schaffen

Aus unserem Archiv

Kottenheim

Die Gemeinde Kottenheim hat sich für dieses Jahr einige Projekte vor die Brust genommen. Diesen Eindruck vermittelt zumindest der Haushalt, in dem rund 1,25 Million Euro für verschiedene Investitionen berücksichtigt sind. Einstimmig wurde der Haushaltsplan, der auch in diesem Jahr mit einem Minus abschließt (siehe „Haushalt 2018 in Kürze“), in der jüngsten Gemeinderatssitzung verabschiedet.