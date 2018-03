Haushalt 2018 beschlossen: Plaidt kommt Sanierung des Sportplatzgebäudes teuer zu stehen

Eigentlich könnte man meinen, dass eine Gemeinde wie Plaidt im Hinblick auf das gerade begonnene Haushaltsjahr Grund zur Freude hat: Die Gewerbesteuereinnahmen kletterten 2017 auf einen Rekordwert von 4,329 Millionen Euro, auch der Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer erhöhte sich auf 2,816 Millionen Euro – Tendenz steigend. Doch von den sprudelnden Steuereinnahmen profitiere die Gemeinde viel zu wenig, kritisieren die Redner in der Haushaltssitzung des Gemeinderats.

Foto: dpa/Daniel Reinhardt

„Ein ausgeglichener Haushalt wird uns nicht gelingen. Das klappt auf höherer Ebene, aber nicht bei uns“, erklärte Bürgermeister Wilhelm Anheier im Hinblick auf den Etat 2018 des Kreises Mayen-Koblenz, der einen Millionenüberschuss aufweist.

„Es ist schwer zu ertragen, dass der Kreishaushalt mit dickem Plus abschließt“, sagte auch SPD-Fraktionsvorsitzender Frank Neupert in seiner Haushaltsrede. Schließlich befinden sich nicht nur die Steuereinnahmen, sondern auch die an Kreis und Verbandsgemeinde gezahlten Umlagen auf Rekordhoch. Dadurch verliert eine Gemeinde wie Plaidt finanziellen Spielraum: „Unser Eigenkapital schmilzt weiter ab“, stellte CDU-Fraktionsvorsitzender Peter Wilkes in seiner ersten Haushaltsrede vor dem Plaidter Rat fest. Und dabei stünden zahlreiche Vorhaben an, die die Gemeinde in diesem Jahr anpacken muss, „um den Modernisierungsstau zu beseitigen“, führte Wilkes weiter aus.

Im Etat sind unter anderem folgende Projekte aufgeführt:

Für die Sanierung des Sportplatzgebäudes, die in diesem Jahr beginnen wird, muss die Gemeinde tief in die Tasche greifen: 700.000 Euro sollen Renovierung und energetische Sanierung kosten. Im Etat sind dafür 450.000 Euro an Investitionen eingestellt. An der Notwendigkeit der Maßnahme besteht im Rat wenig Zweifel: „Ungern, aber nicht zu umgehen, wenn man das Gebäude nicht völlig verkommen lassen will“, urteilte Neupert. Der Beigeordnete Frank Hickmann (FDP) bemängelte in seiner Haushaltsrede hingegen die Dimensionen des Projekts: „Es wurde versäumt, dem räumlichen Luxus durch eine innovative Planung entgegenzutreten.“

Die zweithöchste Einzelsumme für eine Investitionsmaßnahme ist für den Ausbau des Kirchenumfelds vorgesehen: 300.000 Euro sind dafür eingeplant. Zudem profitiert Plaidt von Fördergeldern des Landes aus dem Projekt „Ländliche Zentren“, in das die Gemeinde gemeinsam mit Kruft aufgenommen wurde. Dem Vorhaben, die Dorfinnenentwicklung voranzubringen, stehen die Fraktionen positiv gegenüber: „Ich hoffe, dass es in diesem Jahr noch sichtbare Veränderungen geben wird“, betonte Wilkes.

Im Rahmen desselben Förderprogramms wird auch der Neubau einer Toilettenanlage „Am alten Kirchplatz“ gefördert. Im Haushalt der Gemeinde sind dafür weitere 100.000 Euro eingeplant, außerdem sind für die Sanierung der Mauer „Am alten Kirchplatz“ ebenfalls 100.000 Euro vorgesehen.

Neben der laufenden Umlage für das Freibad Pellenz gibt Plaidt 2018 weitere 131.431 Euro für Investitionen in das Bad aus, wovon ein Planschbecken neu gebaut und die Chlorungsanlage umgestaltet wird. Bürgermeister Anheier regte an, sich auch mal über eine Komplettsanierung Gedanken zu machen: „Sonst haben wird das Bad eines Tages nach und nach durchsaniert – aber keine Zuschüsse dafür erhalten.“ Neupert kritisierte, dass lediglich Plaidt und Saffig die Betriebs- und Investitionskosten mittragen: „Es wäre mehr als legitim, alle Gemeinden der VG an der Finanzierung zu beteiligen.“ Schließlich handele es sich dabei um Investitionen in die touristische Infrastruktur.

Für die Teilsanierung der Noldensmühle stehen im Haushalt 127.000 Euro bereit. Davon soll eine energetische Sanierung der Fenster sowie der Beleuchtung bezahlt werden.

Die Plaidter Ratsmitglieder stimmten dem Haushaltsplan 2018 geschlossen zu.

Von unserer Redakteurin Martina Koch