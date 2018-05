„Haufen sucht Herrchen!“, mit diesem Slogan will die Freie Wählergruppe Andernach auf ein Ärgernis aufmerksam machen und fordert gleichzeitig die Stadtverwaltung zum weiteren Handeln auf. Denn neben der Mehrheit der gewissenhaften Hundehalter, die die Hinterlassenschaften ihrer Vierbeiner ordnungsgemäß entsorgen, gibt es leider noch immer schwarze Schafe, die es nicht ganz so genau nehmen. Besonders deutlich wird diese Problematik in Miesenheim.

Hier habe sich das Naherholungsgebiet zwischen Nette und Mühlenstraße zu einer großen Hundetoilette entwickelt – zum Ärger der Miesenheimer, deren Spaziergänge dort zum Slalomlauf zwischen den „Tretminen“ verkommen. FWG-Mitglied Winfried ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.