Güterumschlag auf Vorjahresniveau: Hafen Andernach behauptet sich im Wettbewerb

Per Binnenschiff ist das Andernacher Containerterminal im Rheinhafen an die Seehäfen in Antwerpen und Rotterdam angebunden. Komplementär dazu entstanden im Dezember 2016 durch eine Bahnverbindung neue Transportalternativen – insbesondere für die steigenden Importmengen in die Rhein-Mosel-Region und auch für besonders zeitkritische Lieferungen der lokalen Wirtschaft in den Seehafen.

Seit dieser Woche hat der Container-Cooperator Haeger & Schmidt Logistics die Zuganbindung zwischen dem Seehafen Antwerpen und dem trimodalen Terminal in Andernach erweitert. Pro Woche fahren zwei Mixed-Trains (Container und Stückgutwaggons) mit insgesamt 27 Waggons. Jeden Mittwoch wird der Zug am Andernacher Terminal beladen, sodass die Auslieferungen bereits am Folgetag an den Antwerpener Megaterminals erfolgen können. Freitags geht es von Antwerpen wieder zurück nach Andernach. Somit kommt der Zug samstags in Andernach an und startet in die neue Woche, sodass der Zug montags wieder in Antwerpen entladen und wieder neu beladen werden kann. Damit können bis zu einige tausend LKW-Transporte auf der stark überlasteten Route in Belgien und Deutschland vermieden werden. Zusätzliche Vorteile sind, dass Kunden eine erhöhte Flexibilität erhalten und der Zug innerhalb eines Tages den Zielort erreichen kann. Insbesondere für Importmengen vom Seehafen Antwerpen gibt es durch die neue Zugerweiterung noch freie Kapazitäten. Die Experten im Hafen stehen interessierten Kunden bei Rückfragen zur Verfügung unter Tel. 02632/ 298.333 oder per E-Mail an hafen@stadtwerke-andernach.de.