Goldene Kaskaden zieren den Nachthimmel

Bunte Blitze am schwarzen Nachthimmel: Die Schiffsparade glitt über das durch die Spiegelung bunt gefärbte Rheinwasser. Foto: Andreas Walz

Andernach – Ein exzellentes Höhenfeuerwerk gepaart mit einer guten Musikauswahl und einer ausgelassenen Stimmung in den Rheinanlagen: Das sind die Eckpfeiler, die die Massen anlocken. Das Konzept des Andernacher Verkehrs- und Verschönerungsvereins ist in diesem Jahr besonders gut aufgegangen.

Beim Fest der 1000 Lichter gab es einen neuen Besucherrekord. Rund 10 000 bis 12 000 Gäste in Partylaune am Ufer sowie auf 18 mit bunten Leuchtgirlanden verzierten Fahrgastschiffen sahen sich das Spektakel an. Sie genossen die silbernen und goldenen Kaskaden, die roten, grünen und blauen Kugeln und die rotierenden Spiralen und glitzernden Sterne, die abwechselnd mal höher oder tiefer den Abendhimmel zierten. Passend dazu erklangen Kracher der Pop- sowie Rockmusik wie etwa "We will rock you" der Gruppe Queen oder Leona Lewis Hit "Run".

Nach mehreren Jahren mit klassischer Musik hatten sich die AVV-Mitglieder in Absprache mit den Feuerwerkern der Firma Steffes-Ollig aus Müllenbach in der Eifel erstmals für eine moderne Untermalung entschieden. Dies kam beim Publikum sehr gut an, obwohl die Technik am Anfang gehakt hatte. Aufgrund eines Transponderausfalls waren die ersten Raketen ohne die Musikbegleitung in die Höhe geschossen. Doch nach einer kurzen Unterbrechung hatten die Feuerwerksprofis das Problem gelöst und die Zuschauer quittierten den minutenlangen Lichterglanz mit Applaus und bewundernden Ausrufen.

Die Menschen standen entweder dicht gedrängt direkt am Ufer, auf den Wiesen oder um die Getränkewagen, die teilweise von Andernacher Vereinen betrieben wurden. So erhielten die Zuschauer ihr kühles Getränk etwa mit einem Lächeln der Möhnen Ewig Jung, der Prinzengardistinnen, der Jungs vom Männerballett der Stadtsoldaten oder der Keller Junggesellen.

Zu dem Event hatten viele Andernacher Freunde und Bekannte eingeladen. So etwa die Familie Rätzer. Sie bekam Besuch von der Schwägerin aus Soest. "Ich liebe Feuerwerk. Seit zehn Jahren sind wir jedes Mal dabei", freute sich Birgit Rätzer. Im Unterschied zu Silvester könnte man ähnlich wie beim Frühlingsfest oder der Autoschau alle Andernacher in den Rheinanlagen treffen. Die Familie Weber hatte Gäste aus Weißenthurm. "Zu Silvester ist es kalt. Im Sommer sind die Leute viel besser drauf", sagte die Weißenthurmerin Heike Henrich. "Ich finde die Farben des Feuerwerks schön und mag besonders die grün-roten Raketen", meinte die neunjährige Maike Weber, während ihrer Schwester Isabell die goldenen Kaskaden am besten gefielen.

Über das Lob freute sich Willi Daverkausen. "Wir hatten einen Rekordbesuch. Es war ein gelungenes Fest, und wir haben nur positive Rückmeldungen erhalten", zog der AVV-Vorsitzender die Bilanz. Dies habe auch am guten Wetter und dem ansprechenden Programm gelegen. AVV-Schatzmeisterin Elke Wolf ergänzte, dass besonders der Freitag mit etwa 4500 Gästen so gut wie nie besucht gewesen sei.

Die Riverside-Party mit Michael Wendler und Olaf Henning habe den Geschmack des Publikums getroffen, sagte Wolf. Insgesamt – bis auf wenige Einzelfälle – fiel auch die Rückmeldung der Einsatzkräfte politiv aus. Die Andernacher Polizeiinspektion meldete kaum relevante Einsätze im Rahmen der Veranstaltung.

