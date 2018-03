Gewagtes Fahrmänover in Ettringen: Senior flüchtet vor der Polizei

Aus unserem Archiv

Ettringen

Er sollte kontrolliert werden – doch statt anzuhalten, lieferte sich ein 72-jähriger Autofahrer eine Verfolgungsjagd mit der Polizei. Am Dienstagvormittag wollten Beamte der Polizei Mayen in Ettringen in der Mayener Straße im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle einen Ford-Fahrer anhalten. Doch der gab Gas und flüchtete. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf.