Gasalarm wegen defekter Heizung: Haus in der Andernacher Hochstraße geräumt

Schreck zu früher Stunde: Die Bewohner eines Hauses in der Andernacher Hochstraße bemerkten am Donnerstagmorgen gegen 5.30 Uhr einen ungewöhnlichen Geruch, der von der Heizungsanlage des Hauses ausging und alarmierten die Feuerwehr wegen eines möglichen Gasaustritts.

Die Einsatzkräfte maßen in dem Gebäude eine erhöhte Kohlenmonoxidkonzentration und ordneten die sofortige Räumung des Hauses an. Die Bewohner mehrerer Wohnungen waren davon betroffen. Die erhöhte Konzentration des geruchlosen Gases hätte für die Bewohner böse Folgen haben können, teilte die Andernacher Feuerwehr auf RZ-Anfrage mit: Unbemerkt eingeatmet löst das Gas zunächst Schwindel und Schläfrigkeit aus, eine Vergiftung kann zum Tod führen. Glücklicherweise wurde der Austritt des Gases rechtzeitig entdeckt, so dass keiner der Betroffenen verletzt wurde.

Die Feuerwehr, die mit acht Kräften im Einsatz war, ordnete eine Lüftung der Räume an. Außerdem wurde ein Heizungsmonteur hinzugerufen, der die defekte Anlage wieder instand setzte. Im Anschluss konnten die Hausbewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. mko