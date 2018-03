Gasalarm im Andernacher Containerhafen

Gasalarm im Andernacher Hafen: Ausdünstungen aus einem Container haben am Dienstagnachmittag den Einsatz des Gefahrstoffzuges Mayen-Koblenz nötig gemacht. Fast 60 Wehrleute sperrten einen Bereich von rund 50 Metern um den Container ab, bevor sie sich in Schutzkleidung daran machten, ihn zu untersuchen.

Zudem waren Beamte der Wasserschutzpolizei und Kräfte des Rettungsdienstes im Einsatz. Um welche Substanz es sich handelt, soll sich indes erst am Mittwochnachmittag klären. Eine Gefahr für die Bevölkerung besteht laut Wehrleiter Rainer Adams aber nicht.

Wie Adams berichtete, war der Container am Montag in Mayen mit Papier beladen worden. Schon zu diesem Zeitpunkt sei den Arbeitern ein penetranter Geruch aufgefallen. Drei Männern sei übel geworden, einer habe sich im Krankenhaus behandeln lassen. Von dort aus wurde die Mayener Polizei informiert, die daraufhin die Feuerwehr einschaltete. In der Zwischenzeit war der Container aber weiter beladen, verschlossen und zum Andernacher Containerhafen gebracht worden. Dort kam es dann zum Großeinsatz des Gefahrstoffzuges.

Die Fachleute untersuchten den Container zunächst von außen, bevor sie ihn öffneten und Proben entnahmen. Zudem recherchierten sie die Vorgeschichte des Containers, der ursprünglich aus Südamerika gekommen ist. Da die Wehrleute nicht feststellen konnten, um was für ein Gas es sich handelt, wurden die Proben zur weiteren Analyse zur BASF nach Ludwigshafen geschickt. Bis die Ergebnisse vorliegen, bleibt das Gebiet rund um den Container gesperrt. hrö