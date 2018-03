Galasitzung: Ettringer Akteure verzaubern das Publikum

Närrischer Ausnahmezustand in der Vordereifelgemeinde: Die Stimmungswellen sind am Samstagabend in Ettringen hochgeschlagen, und das begeisterte Auditorium in der Hochsimmerhalle wurde überwältigt. Mit ihrer ersten von zwei Sitzungen startete die KG Ettringen mit 150 eigenen Akteuren und dem wortgewandten Sitzungspräsidenten Martin Winninger in den Reigen der karnevalistischen Veranstaltungen.

Das Sitzungspublikum erlebte alles, was das Herz eines Jecken begehrt: Büttenreden mit pointierten Gags und ausgezeichnete Sketche, Gesangs- und Tanzdarbietungen voller Lebensfreude. Eine Augenweide zu Beginn war der Tanz der jüngsten Akteure des Abends. Der Nachwuchs der Schautanzgruppe begeisterte ebenso wie die 27 Tänzerinnen der Jugendtanzgruppe mit ihrer Darbietung „Dance With The Devil“. Fetzig wurde es mit der Frauentanzgruppe der KfD Ettringen. Unter dem Motto Disco zeigten die Tänzerinnen, wie sie so richtig abgehen.

Verdiente Vorschusslorbeeren gab es vom Publikum für Olaf Kaltz. Als Maestro Olafo Kaltzono, den größten Magier, den die Eifel je erlebt hat, kündigte Sitzungspräsident Martin Winninger das engagierte Komiteemitglied an. Von einem donnernden Applaus getragen, betrat der Maestro, in Frack und mit Zylinder, die närrischen Bühnenbretter. Im Nu brachte der Zauberkünstler das Blut der Jecken – insbesondere das von Ortsbürgermeister Werner Spitzley – mit seinen Illusionen in Wallung. Im Fernsehen könnte sich Kaltz sicher über eine hohe Einschaltquote freuen.

Für Hochstimmung sorgten auch die KG Singers. Die Mitglieder des Elferrates begeistern bereits seit zwei Jahrzehnten mit ihren „Kölsche Ohrwürmern“ und Liebeserklärungen an Ettringen. Die gemischte Schautanzgruppe bot unter dem Titel „Rock You Like a Herricane“ eine akrobatisch spektakuläre Show mit gewagten Hebefiguren. Durch die Narrenbrille beleuchtete Marketingspezialist Haro (Hans-Rolf Müller) nicht nur den Wandel der Geschäfte in der Koblenzer Innenstadt, sondern auch den Unterschied zwischen Mann und Frau. „Frauen reden immer. Warum? Weil sie es können. Frauen arbeiten ja mit beiden Gehirnhälften gleichzeitig, der Mann arbeitet jeweils nur mit einer – im Idealfall.“ Ihr Debüt gaben die „Drei Ranzen und ein Schulkind“ mit ihren Gesangsdarbietungen. Das Gesangsquartett mit Martin Dedenbach, Jörg Bergweiler und Georg Bast hatte sich bei einem Straßenfest „Im Vogelsang“ gefunden, weil Celine Dedenbach unbedingt mit Unterstützung ein musikalisches Gastspiel auf der karnevalistischen Bühne geben wollte.

Alexandra Ott-Foraiter, Peter Ott und Martin Dedenbach inszenierten einen Banküberfall, um die Umgestaltung des immer noch unbebauten Dorfmittelpunkt in Ettringen finanziell anzuschieben. Peter Ott wurde für sein mehr als 25 Jahre währendes Engagement mit dem Orden der RZ ausgezeichnet.

Kein Auge blieb beim Auftritt von Helmut Spitzlei trocken. In seiner Paraderolle als „de Hausmaster“ sorgte das Vorstandsmitglied der KG mit seinem besorgniserregenden Gesichtsausdruck schon für Brüller, bevor er mit seiner unbekümmerten Art und Weise unnachahmlich über kleine und große Erlebnisse aus seinem persönlichen Alltag berichtete. Als singender Fels in der tosenden Brandung erwies sich Martin Winninger. So manch älterem Besucher standen Tränen in den Augen, als er – wie sein verstorbener Vater – die vor rund 40 Jahren von Bernd Schmitz geschriebene „Hymne“ „Unser Ettring’, das Dorf am Hochsimmer“ intonierte.

Weitere Glanzpunkte setzten die Hochsimmergarde mit Tanzpaar Michi Becker und Stefan Schäfer und Gardetenor Dirk Becker, die Mixed Generations mit „Mary Poppins“ sowie das Exprinzenpaar Heike I. und Fred I.

Von unserer Mitarbeiterin Elvira Bell