Gala-Damensitzung: In Münstermaifeld geht es Schlag auf Schlag

Aus unserem Archiv

Münstermaifeld

„Es ist hier so voll, weil es toll ist“: Dieses Kompliment hat Bürgermeister Maximilian Mumm den Aktiven der KG Rot-Weiß Münstermaifeld in der Gala-Damensitzung gemacht. Besonders lobte er dabei das Prinzenpaar mit Dirk I. und Prinzessin Sabrina I. „Ihr macht das richtig klasse“, meinte der Bürgermeister und fügte an: „Ich bin seit 30 Jahren in der Stadt, aber so schön war es noch nie.“