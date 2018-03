Für die Sendung "Mein Lokal, Dein Lokal": TV-Team dreht im Andernacher "Stilvoll"

Spannende Tage erlebt der Andernacher Gastronom Tobias Schlich: Der Betreiber des Restaurants „Stilvoll“ am Marktplatz nimmt mit seinen Team an der TV-Doku „Mein Lokal, Dein Lokal“ teil, die seit 2013 auf Kabel eins ausgestrahlt wird.

Tobias Schlich begrüßte am Dienstag vier Restaurantbetreiber aus dem Raum Koblenz sowie ein TV-Produktionsteam in seinem „Stilvoll“ am Andernacher Marktplatz. Die Gastwirte treten für die Sendung „Mein Lokal, Dein Lokal“ in den gastronomischen Wettstreit.

Foto: Martina Koch

Darin laden sich fünf Gastwirte aus einer Region an fünf aufeinanderfolgenden Tagen gegenseitig zum Essen in ihre Lokale ein. Am Ende jedes Abends bewerten die eingeladenen Wirte ihren Gastgeber mit null bis zehn Punkten. Der Gastronom mit den meisten Punkten erhält am Ende der Woche einen Pokal und ein Preisgeld.

Dabei ist es nicht unbedingt die Aussicht auf einen Gewinn, die Schlich und sein Team in Service und Küche motiviert, sich im TV dem Wettbewerb zu stellen: „Wir finden die Herausforderung toll. Wir sind offen für neue Anregungen und finden es gut, auch mal unser eigenes Konzept zu hinterfragen“, erzählt der Andernacher. Mitte Dezember fragte die Kölner Produktionsfirma im „Stilvoll“ an, ob man Interesse habe, an der Sendung teilzunehmen. Schlich und seine Mitarbeiter zögerten nicht lange.

Am Montag war Schlich zu Gast im Koblenzer Restaurant „Deutscher Kaiser“ und traf dort zum ersten Mal die anderen Teilnehmer aus der Region – neben den beiden genannten Lokalen sind auch das „Taj Mahal“ und das „Panorama im Yachthafen“ aus Koblenz sowie das Restaurant im Bopparder Hotel „Jakobsberg“ mit dabei. Vom Umgang der Kollegen untereinander war Schlich gleich angetan: „Das geht sehr konstruktiv zu. Man muss keine Angst davor haben, was die anderen sagen.“

Außerdem bekam der Restaurantbetreiber einen Eindruck davon, wie aufwendig jede einzelne gesendete Minute produziert wird. Die Dreharbeiten dauern einen ganzen Tag, erst gegen 1.30 Uhr verabschiedeten sich die Teilnehmer von ihren Gastgebern im „Deutschen Kaiser“.

Am Dienstag schließlich begrüßt Schlich seine vier Kollegen und das Produktionsteam im „Stilvoll“. Ein wenig aufgeregt seien seine Mitarbeiter und er schon, verrät er, ansonsten laufe in Küche und Service aber alles seinen normalen Gang: „Wir machen unseren Job wie immer. Schließlich wollen wir zeigen, wie wir hier arbeiten.“ Seine Gäste, zu denen sich später auch TV-Koch Mike Süsser gesellt, der ebenfalls eine Bewertung abgeben wird, bewerten nicht ausschließlich die Kochkunst, sondern auch die Idee, die hinter dem „Stilvoll“ steht: „Das Gesamtkonzept zählt, da gewinnt nicht unbedingt automatisch der Sternekoch“, hat Schlich beobachtet, wenn er „Mein Lokal, Dein Lokal“ in der Vergangenheit privat verfolgte. Schlich freut sich über die Möglichkeit, bis zum Ende der Woche noch hinter die Kulissen dreier weiterer Lokale schauen zu können: „Das ist immer auch interessant zu sehen, wie es die anderen machen.“

Um zu erfahren, wie das Andernacher „Stilvoll“ im Vergleich zu den anderen Lokalen abschnitt, müssen sich Fernsehzuschauer übrigens noch ein wenig gedulden: Ein Sendetermin für die diese Woche gedrehten Folgen steht noch nicht fest.

Von unserer Redakteurin Martina Koch