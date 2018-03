Festtag für Mayener Narren: Prinz proklamiert und Verdienstorden verliehen

Der Städtische Verdienstorden geht an den Mayener Ex-Prinzen Rolf II. (Keuser), der auch Vorstandsmitglied der Alten Großen Mayener Karnevalsgesellschaft ist. Erst während des Gardisten-Treffens am Sonntagvormittag im Rathaus wurde das gut gehütete Geheimnis gelüftet. Am Nachmittag folgte dann eine weitere Feierstunde für die Mayener Narren. Prinz Uli I. wurde offiziell proklamiert.

Prinzenproklamation: Mayener Narren erleben einen Festtag 1 von 31 Festtag für die Mayener Karnevalisten: Am Sonntag wurde Prinz Uli I. als närrischer Regent proklamiert, was unter anderem mit einem Proklamationsumzug gefeiert wurde. Zuvor hatte die Stadt Mayen schon ihren städtischen Verdienstorden verliehen. Foto: Andreas Walz Rolf Keuser stieg an diesem Tag aus genanntem Anlass schon zum zweiten Mal auf die Bühne, um die Auszeichnung von der Beigeordneten der Stadt, Martina Luig-Kaspari, entgegenzunehmen. Zuvor hatten er, seine Frau – die Ex-Prinzessin Karin I. –, der Hofstaat der Session 1992/1993 sowie Unterstützer und Freunde den 25. Geburtstag ihres Prinzendaseins gefeiert.

Laudatorin Luig-Kaspari erinnerte daran, dass der kleine Rolf einst Papst werden wollte, sich wegen des Zölibats anders entschied, an Schwerdonnerstag 1990 seine Karin kennenlernte und bald darauf heiratete und schon 1993 vom Balkon des Alten Rathauses dem närrischen Volk statt „Urbi et Orbi“ ein donnerndes, dreifaches „Mayen Mayoh“ zurief.

Der neue Würdenträger gehört seit vielen Jahren dem Vorstand der Alten Großen an und trägt als Literat seinen Teil zum Programm teil. In einem mehr als einstündigen letzten Bühnenauftritt in der Regenten-Rolle erinnerten seine Frau und er an die Session vor 25 Jahren, erzählten manche Anekdote und sagten noch einmal all jenen Dank, die damals dazu beigetragen hatten, die Session zu einem Erfolg zu führen.

Und es gab noch manch anderen Geburtstag zu feiern an diesen Vormittag. Zum Beispiel bestehen De lewe Mädcha vom Gevelsberg seit 22 Jahren. Die Mitbegründerin Erika Keuser nahm stellvertretend für Obermöhn Barbara Münnich Glückwünsche und Präsente von Luig-Kaspari und dem Präsidenten der Alten Großen, Christoph Schwab, entgegen.

Das Gardisten-Treffen war mit gut 150 Karnevalisten und Gästen gut besucht. Es ist in Mayen traditionell der Auftakt in die heiße Phase der Session, und so waren die Prinzengarde, das 81. Hausener Husaren-Regiment, Möhnen aus Hausen, Möhnen der Feuerwehr, die Blauen Funken, die Karnevalsvereine aus Alzheim, Hausen und Kürrenberg, die Ex-Prinzengilde, die Hofnarren-Vereinigung und die Junge Alte Große vertreten.

Sie alle sahen sich am Nachmittag schon wieder. Dann stand unter dem Jubel Hunderter Karnevalsfans in der Mayener Innenstadt der Proklamationsumzug auf dem Programm. Prinz Uli I. und sein Hofstaat erwarteten den Zug am Alten Rathaus. Nach dem Abschreiten der Garden und dem Gardeappell führte der Weg wieder in den Ratssaal der Stadt, wo Martina Luig-Kaspari Prinz Uli I. feierlich proklamierte. Nach dem offiziellen Teil trafen sich die Jecken zum närrischen Treiben im Prinzenpalais, dem Gasthaus Hubertusruh. axe/hrö