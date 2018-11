Erster Spatenstich im Andernacher Römerareal: Bau soll in zwei Jahren stehen

Es gab eine längere Hängepartie zwischen dem Abriss der Weissheimer-Silotürme in Andernach im Jahr 2008 und der Entscheidung für eine Neuplanung des städtebaulichen Filetstücks. Doch jetzt soll alles ganz schnell gehen: Im Juni hatte der Stadtrat für einen Verkauf des 4850 Quadratmeter großen Grundstücks an die Anne-Ehl-Stiftung gestimmt, Freitagmittag trafen sich der Investor und Vertreter der Stadt zum gemeinsamen ersten Spatenstich.

Beim symbolischen ersten Spatenstich packten neben Stifter Bernhard Ehl (2. von links) auch der Vorstandsvorsitzende der Stiftung, Wolfram Haymann (3. von links), Bundestagsabgeordnete Mechthild Heil (4. von links) und Ob Achim Hütten (2. von rechts) mit an. Foto: Sascha Ditscher

Dieses flotte Tempo will die gemeinnützige Stiftung, die an dem Standort 15 Millionen Euro investieren wird, gern beibehalten, erklärte Vorstandsvorsitzender Wolfram Haymann: In zwei Jahren will man den Gebäudekomplex, der neben einem Hotel und Gewerbeflächen für Start-up-Unternehmen auch bezahlbare Wohnungen beinhalten soll, fertigstellen. Haymann zeigte sich hochzufrieden darüber, mit dem Baubeginn im Oktober/November das erste Etappenziel wie geplant erreicht zu haben. Als erstes stehen auf dem sogenannten Römerareal die Bauarbeiten an der Tiefgarage an, informierte der Vorstandsvorsitzende der Ehl-Stiftung.

Mit den darüber liegenden Gewerberäumen hat die Stiftung großes vor: Die in offener Bauweise gestalteten Büroräume sollen Start-up-Unternehmen aus der Region optimale Rahmenbedingungen zum kreativen und innovativen Arbeiten bieten. Das Konzept für die Nutzung der Räume hat Edelbert Dold, langjähriger Geschäftsführer der IHK Koblenz, entwickelt.

Das Konzept trägt den Titel „Innovations-Business-Camp Andernach“ und hat laut Überzeugung des Stifters Bernhard Ehl die Kraft, in Andernach vieles in Bewegung zu setzen – auch über den eigentlichen Standort auf dem ehemaligen Weissheimer-Gelände hinaus: „Da steckt unheimlich viel Fantasie drin.“ So ist etwa denkbar, dass eine aktive Start-up-Szene in Andernach nicht nur Seminare und Tagungen in den eigenen Räumen, sondern darüber hinaus Kongresse veranstaltet, die dann in der Mittelrheinhalle oder auf Burg Namedy stattfinden könnten.

„Ich hatte viel Erfolg im Leben und möchte der Region etwas zurückgeben“, beschreibt Ehl, der sich in den 70er-Jahren in Kruft mit der Ehl Beton GmbH selbstständig machte, seine Motivation, in das Projekt zu investieren. Der Unternehmer, der inzwischen in Urbar lebt, fühlt sich der Stadt Andernach, wo seine verstorbene Tochter Anne Ehl die Schule besuchte, besonders verbunden.

Oberbürgermeister Achim Hütten ist überzeugt, dass das ambitionierte Bauvorhaben am Römerareal das Potenzial hat, die Stadt nach vorne zu bringen: „Alle Wünsche der Stadt wurden in dem jetzt umzusetzenden Entwurf erfüllt“, sagte Hütten vor dem symbolischen ersten Spatenstich. Er hob besonders das Ansinnen, mit den im Gebäude geplanten Wohnungen eine Art Mehrgenerationenhaus einzurichten, positiv hervor.

Die Wohnungen sollen bevorzugt an Menschen vermietet werden, die sich ehrenamtlich engagieren und/oder ansonsten nicht in der Lage wären, sich eine Wohnung in dieser besonders attraktiven Lage zu leisten. Der gesamte Gebäudekomplex soll keineswegs lediglich einer ausgewählten Klientel dienen, betonte auch Ehl: So wird die geplante Panorama-Lounge im obersten Stockwerk allen Andernachern zur Verfügung stehen. Andernacher und ihre Besucher sind zudem im frei zugänglichen Amphitheater auf dem Gelände willkommen, in dem die Stadt Andernach ihre römischen Ausgrabungsstücke präsentieren kann.

Von unserer Redakteurin Martina Koch