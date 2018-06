Ein spürbares Erdbeben der Stärke 2,3 hat am späten Donnerstagabend die Menschen im Neuwieder Becken aus dem Schlaf aufgeschreckt. Laut einer ersten automatischen Meldung des Landesamtes für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz ereignete sich das Beben um 23.23 Uhr. Das Epizentrum lag dabei in der Nähe der Autobahn 61 bei Kruft im Kreis Mayen-Koblenz, wenige Kilometer entfernt vom Laacher See.

Ein lautes Grummeln, ein kurzer Ruck und ein Knacken im Haus, dann war es auch schon wieder vorbei: So beschreiben einige Zeugen beim privat betriebenen Erdbebenmeldedienst Juskis-Erdbebennews das Beben. Ein Grund ...

