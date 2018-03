Entente Florale: Die Jury ist begeistert von Andernach

Er ist sprachlos. Einfach baff: Lothar Engelhardt hat am Dienstag zum ersten Mal die Bäckerjungenstadt besucht und ringt um Fassung: "Es ist überwältigend. Mir fehlen die Worte." Engelhardt ist Jurymitglied des Bundeswettbewerbs Entente Florale. Die Kommission hat Andernach besucht und bewertet.

Entente Florale: Rundgang durch Andernach 1 von 23 Andernach und 15 weitere deutsche Städte kämpfen um die Goldmedaille des Bundeswettbewerbs Entente Florale. Nun hat eine Jury-Kommission Andernach besucht. 2 von 23 Andernachs Stadtplaner, der Geo-Ökologe Lutz Kosack, erklärte der siebenköpfigen Jury und Interessierten, wie der Rundgang ausschauen wird. Foto: Katrin Steinert 3 von 23 Ein Küchengarten direkt hinterm Hotel Villa am Rhein. Da darf jeder ernten. 4 von 23 Bunte Beete am Rheinufer. 5 von 23 Dort, wo einst die Weissheimer Malzfabrik stand, erfreut heute eine Bienenwiese die Passanten. Die Stadt sucht noch nach Investoren, um das Gelände wieder zu bebauen. 6 von 23 Ein Sommergarten mitten in der Stadt: Uta Klick hat die Kommission in den Biergarten ihres Restaurants Alt Andernach eingeladen. Dort baut sie viele Kräuter an. 7 von 23 Uta Klick freut sich, dass die Entente-Florale-Kommission auch ihren Sommergarten besucht. 8 von 23 Auch schattige Plätze sollen schöne Pflanzen zeigen, erklärt Lutz Kosack. 9 von 23 Andernach und 15 weitere deutsche Städte kämpfen um die Goldmedaille des Bundeswettbewerbs Entente Florale. Nun hat eine Jury-Kommission Andernach besucht. 10 von 23 Ein mobiler Garten für Kinder: Jury-Mitglied Antje Solmsdorf freut sich, dass man die Wurzeln durch die Scheibe sehen kann. Das sei auch für Kinder wichtig. 11 von 23 Im Schlossgarten und im Stadtgraben werden Obst und Gemüse angepflanzt. Bürgerarbeiter und andere Aktive pflegen die Bestände. 12 von 23 Von der Brücke hat man einen schönen Blick in einige der Gärten. 13 von 23 Ein Esstisch im wahren Wortsinne: Gartenbauingenieurin Heike Boomgaarden (Mitte) hat die essbare Stadt mit angelegt und freut sich über den Tisch, der im Rahmen eines Workshops auf der Eicher Permakultur entstand. 14 von 23 Ingeborg Heil (links) und Erika Kändler nehmen Platz am Esstisch. Die Frauen nahmen am Rundgang der Jurykommission teil und lieben ihre grüne, bunte Stadt. 15 von 23 Ein Rosenbeet setzt farbige Akzente. 16 von 23 Im Stadtgraben wird die essbare Stadt zum Greifen nahe. 17 von 23 Die Jury ist begeistert von dem grünen Konzept der Stadt. Gruppenvorsitzender Klaus Hiltmann notiert fleißig, was berichtet wird. 18 von 23 Andernach und 15 weitere deutsche Städte kämpfen um die Goldmedaille des Bundeswettbewerbs Entente Florale. Nun hat eine Jury-Kommission Andernach besucht. 19 von 23 Die Kunstobjekte von Editha Pröbstle thematisieren das diesjährige Schwerpunktthema Zwiebel. 20 von 23 Kamilla an der Stadtmauer: Lutz Kosack (links) in seinem Element 21 von 23 Andernach und 15 weitere deutsche Städte kämpfen um die Goldmedaille des Bundeswettbewerbs Entente Florale. Nun hat eine Jury-Kommission Andernach besucht. 22 von 23 Ein Blütenmeer. Heike Boomgaarden ist sich sicher: "Wenn Sie Natur in die Stadt bringen, werden die Menschen es lieben." Diesen Eindruck hat die Kommission mitgenommen: Das eine ganze Stadt das grüne Lebensraum- und Flächenkonzept lebt – und liebt. » alle Fotos der Fotostrecke ansehen

Andernach – Er ist sprachlos. Einfach baff: Lothar Engelhardt hat gestern zum ersten Mal die Bäckerjungenstadt besucht und ringt um Fassung: "Es ist überwältigend. Mir fehlen die Worte." Eine ganze Stadt engagiert sich für eine nachhaltige und bürgernahe Grünflächenplanung, auch Langzeitarbeitslose werden durch die Pflege der Bestände einbezogen. Alles blüht, und die Bürger dürfen ernten, was gepflanzt wird.

Engelhardt ist Jurymitglied des Bundeswettbewerbs Entente Florale, und die Stadt hat sich ihm gestern von ihrer schönsten Seite präsentiert: blühend, sauber, gut gelaunt. In einer sechsstündigen Führung lief die siebenköpfige Jurygruppe Andernach ab, um das Lebensraum- und Grünflächenkonzept zu bewerten. Klar, dass da alles aufgefahren wurde, was möglich ist: Die Anlagen waren gepflegt und mit Hinweisschildern versehen, Tische in Beeten dekoriert, Bilder von Kindern im Stadtgraben platziert. Künstlerin Editha Pröbstle hatte passend zum Jahresthema der Zwiebel zwölf knubbelige Knollen-Objekte an der Stadtmauer abgelegt.

Landschaftsplaner Lutz Kosack und Gartenbauingenieurin Heike Boomgarden führten mit Witz und Elan den Tross an. "Die sprühen ja nur so vor Motivation", entfuhr es Lothar Engelhardt zwischendurch. Neben drei Bürgern nahmen rund 15 städtische Mitarbeiter teil. Auch Oberbürgermeister Achim Hütten und Bürgermeister Claus Peitz waren dabei. Hütten rechnet sich eine gute Chance auf die Goldmedaille aus – 2010 hatte die Stadt sie schon einmal erhalten: "Ich bin stolz auf die ständig wachsenden Ideen, die Motivation meiner Mitarbeiter und der Bürger." Er habe noch nie so viel Zuspruch gehört wie in den vergangenen Jahren. Hütten: "Viele sagen, wie schön das alles geworden ist. Die Menschen fühlen sich wohl in ihrer Stadt." Und das spürte auch die Jury.

Antje Solmsdorf vom Deutschen Städtetag schwärmte: "Andernach hebt sich wohltuend von anderen Städten ab." Hier werde mit der essbaren Stadt und der Permakultur Lebensraum gestaltet. Vor allem die Rückkehr zu Stauden und Kräutern, zu einfachen Dingen, sei lobenswert. Dem Zierpflanzenexperten Bernhard Braukmann fiel auf, dass Andernach 30 Fachleute im Grünflächenamt beschäftigt. Das garantiere nachhaltigen Pflanzerfolg. Jurygruppenvorsitzender Klaus Hiltmann schloss: "Die Stadt ist wunderschön anzuschauen." Zwei Tipps hatte er: Wo Hochhäuser stehen, könnten Balkonkästenwettbewerbe ausgelobt, im Gewerbegebiet Südhöhe könnte mehr Grün angepflanzt werden. Kleinigkeiten. Von unserer Redakteurin Katrin Steinert