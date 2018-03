Ensemble nimmt Mendiger Publikum mit auf einen Ausflug in die Welt des Walzerkönigs Johann Strauß

Es war wieder ein Auftakt nach Maß. Die Stadt Mendig hat mit ausgesuchten Perlen der klassischen Musik, gespielt von neun hochkarätigen Virtuosen des Johann-Strauß-Orchesters Köln, das neue Jahr begrüßt.

Beeindruckende Bühnenbilder, meisterliche Lichttechnik und ein perfekt ausbalanciertes Ensemble aus professionellen Musikern: Das Neujahrskonzert des Johann-Strauß-Orchesters Köln in der fast voll besetzten Mendiger Laacher-See-Halle war ein überaus gelungener Start ins Jahr 2018. Foto: Elvira Bell

Nicht nur das perfekt ausbalancierte Ensemble von professionellen Musikern und die meisterliche Lichttechnik, welche die beiden prunkvollen Bühnenbilder der Designerin Andrea Winzer besonders gut zur Geltung brachte, zogen die Besucher in ihren Bann. Vielmehr war es die ganz persönliche Atmosphäre, die den Abend zu etwas Besonderem machte. Dafür gab es einen speziellen Grund. Während das Konzert für die Sopranistin Anita Reuter ein Heimspiel war, fühlte sich auch Gerd Winzer in der Laacher-See-Halle ein Stück weit „wie zu Hause“. Er habe einen Teil seiner Kindheit in dem Landstrich rund um die Vulkanstadt verbracht, erzählte der charmante musikalische Leiter, Pianist und Moderator. Mendig sei ihm vertraut.

Das Programm stellte eine gelungene Mischung verschiedener Epochen dar. Es war gespickt mit Ohrwürmern wie der heimlichen Nationalhymne der Engländer „With Pomp and Circumstance“ und der italienischen Tarantella „La Danza“ von Gioachino Rossini aus dem Jahre 1835. Eröffnet wurde das Konzert mit der „Ambosspolka“ von Albert Parlow und der „Tritsch-Tratsch Polka“ von Johann Strauß.

Während der rührseligen Stücke im Programm, die sich mit temperamentvollen Werken abwechselten, erzählte Gerd Winzer wie bereits vor zwei Jahren an gleicher Stelle heiter-beschwingte Anekdoten über die Strauß-Dynastie, rückte die menschlichen Gepflogenheiten verschiedener Komponisten ins rechte Licht und berichtete über die Entstehung einzelner Werke. Die Lacher auf seiner Seite hatte der Frontmann des Ensembles, als er erzählte, dass er zu Hause – in Anlehnung an das Bühnenbild – eine Wand und eine Tür mit einer Fototapete habe, die optisch an den schönsten Opernraum der Welt, das Pariser „Palais Garnier“, erinnert. „Man weiß nie, wer als nächster durch die Tür tritt.“

Ein unbestrittener Glanzpunkt des musikalischen Stelldicheins waren die Darbietungen von Anita Reuter. Die Sopranistin, die bestens mit dem Ensemble harmonierte, sang verschiedene Operettenhighlights wie das „Vilja-Lied“ aus „Die lustige Witwe“ von Franz Lehar, „Im Prater blühn wieder die Bäume“ von Robert Stolz, „Ich schenk mein Herz“ von Thomas Mackeben und der „Habanera“ aus „Carmen“ von Georges Bizet. Gerd Winzer fand lobende Worte: „Die Sängerin verfügt über eine strahlende Stimme, die sich mühelos in Höhen aufschwingt und immer emotionsgeladen ist. Die Mendiger können auf dieses aus ihrer Heimat stammende Talent stolz sein.“

Ebenso wie bei einem Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker erlebte auch das Publikum in Mendig gegen Ende des Konzertes als Zugabe den unvergessenen Radetzky-Marsch. Die Gäste klatschten dabei ohne zu zögern im Takt mit. Als weitere Zugabe spielte das Johann-Strauß-Orchester „Wien bleibt Wien“.

Während des Konzerts hatte Winzer die Zuhörer aufgefordert, ihm zu schreiben, wenn es ihnen gefallen habe, sie Fragen hätten oder sie ihn und sein Ensemble beim nächsten Neujahrskonzert in Mendig wieder hören möchten. Schon am Sonntagmorgen meldete sich eine begeisterte Zuhörerin: „Ich hatte das Glück, in der dritten Reihe zu sitzen, und so auch in die Gesichter des ganzen Ensembles sehen zu können.“ Noch mehr Spaß am Konzert habe sie gehabt, weil sie erlebte, „mit welcher Freude die Stücke gespielt wurden“, berichtet die Zuhörerin. „Besonders auch die beiden beeindruckenden Bühnenbilder ‚Arena di Verona‘ und ‚Alte Oper Paris‘ unterschieden Ihre Konzerte von dem üblichen Einerlei mit schwarzem Vorhang“, schrieb sie an Winzer.

