Einbrecher im Visier: Polizei kontrolliert an der B9 zwischen Brohl und Andernach

Polizisten mit Maschinenpistolen, die streng in Autos auf der B 9 schauen und einzelne Fahrzeuge herauswinken: Eine Großkontrolle der Andernacher Polizei auf dem Parkplatz bei Brohl in Fahrtrichtung Andernach am Mittwochabend hat in den sozialen Netzwerken für Aufsehen und Spekulationen gesorgt. Auf Anfrage unserer Zeitung erklärte die Andernacher Polizei nun den Hintergrund des Einsatzes.

Ein Polizist hält während einer Verkehrskontrolle einer Haltekelle.

Foto: Patrick Seeger/Archiv – dpa

Wegen eines konkreten Vorfalls hat die Polizei laut dem kommissarischen stellvertretenden Dienststellenleiter in Andernach, Jürgen Marx, zwar nicht kontrolliert. Aber: „Gerade jetzt in der dunklen Jahreszeit finden vermehrt Wohnungseinbrüche statt, sowohl am Tag als auch am Abend. Oft haben wir es mit reisenden Tätern zu tun“, sagte Marx unserer Zeitung. Gerade deshalb hat sich die Polizei in diesem Jahr für die stark befahrene B 9 bei Brohl als Ort der jährlich in der Region stattfindenden Schwerpunktkontrolle entschieden.

17 Beamte aus Andernach sowie der Koblenzer Bereitschaftspolizei waren von Mittwochnachmittag bis in die Nacht im Einsatz, drosselten den Verkehr auf Höhe des Parkplatzes von Tempo 100 auf 30 und sperrten eine Fahrspur. Verdächtige Fahrzeuge sollten so frühzeitig erkannt und in die Kontrollstelle gelotst werden können. Marx: „Uns interessiert ja nicht die Mutter mit Kind, sondern ein bestimmtes Täterprofil.“ Die Beamten überprüften 90 Personen in 60 Fahrzeugen – allerdings ohne Treffer. Lediglich gegen eine leicht alkoholisierte Person wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

Ohnehin solle die Maßnahme aber vor allem präventive Wirkung entfalten, erklärte Marx: „Denn für uns zählen Einbrüche und auch Pkw-Diebstahl im Vergleich schon zu den großen Themen.“ Nichtsdestotrotz sei die Häufigkeit der Wohnungseinbrüche in der Region rückläufig – konkrete Zahlen dazu will die Polizei in Kürze veröffentlichen.

Bundesweit ist die Zahl der Wohnungseinbrüche 2017 im Vergleich zum Vorjahr um stolze 25 Prozent gesunken – für die Polizei auch Ergebnis der starken Präventionsbemühungen. Der Mayener Kriminalhauptkommissar Markus Stratmann etwa sagt: „Die Menschen werden für Einbrüche immer sensibler. Das sehen wir auch an dem hohen Beratungsbedarf.“ So sichern immer mehr Menschen ihre Häuser und Wohnungen nachträglich. Und bei verdächtigen Beobachtungen gilt stets: Lieber einmal zu oft die Polizei rufen als einmal zu selten.

Von unserem Mitarbeiter Raphael Markert