Ein Hauptschüler wird zum Rektor – Neuem Leiter der Realschule plus gelingt ungewöhnliche Karriere

Die St.-Stephanus-Realschule plus in Nachtsheim hat einen neuen Schulleiter. Nach rund drei Jahren kommissarischer Leitung wurde Ralf Heuft in einer Feierstunde in der Turnhalle der Schule offiziell in sein neues Amt eingeführt.

Nach drei Jahren kommissarisch im Amt konnte Ralf Heuft nun in Nachtsheim seine Ernennungsurkunde in Empfang nehmen. Regierungsschuldirektorin Eva Schüller würdigte seine Qualitäten. Foto: Katrin Weber

Regierungsschuldirektorin Eva Schüller geizte bei der Charakterisierung des neuen Schulleiters nicht mit Attributen. Als zugänglich, emphatisch, zugewandt, zielorientiert, geduldig, gewissenhaft und zuverlässig beschrieb sie Heuft in ihrer Ansprache und machte keinen Hehl daraus, dass sie froh ist, diese Stelle an der Realschule plus in Nachtsheim so gut besetzt zu wissen. Besonders hob sie den Lebenslauf Heufts hervor, der „dafür gut ist zu zeigen, wie unser Bildungssystem funktioniert und nach oben offen ist und ein Weiterkommen möglich macht“, sagte sie. Denn seine Karriere begann zunächst auf der Hauptschule, später machte er an der Berufsfachschule seine Mittlere Reife. Heuft schloss eine Berufsausbildung zum Steinmetz ab und machte nebenher am Abendgymnasium sein Abitur. Erst dann entschied er sich für das Lehramt. 2009 wurde er Referendar und ein Jahr später ergatterte er die Planstelle an der Realschule plus in Nachtsheim. Im Jahr 2015 wurde er Konrektor und die Umstände machten ihn sogleich zum kommissarischen Schulleiter. „Ihre Bodenständigkeit und Ihr praktisches Tun sind gut für Ihre Schüler“, lobte Schüller.

Ralf Heuft dankte in seiner Ansprache für das in ihn gesetzte Vertrauen, konnte sich aber einen kleinen Seitenhieb im Bezug auf seine dreijährige kommissarische Schulleiterfunktion nicht verkneifen: „Da ich noch nicht offiziell das Amt des Stellvertreters innehatte, freute sich auch das Landesamt für Finanzen und die Landesregierung für die kostengünstige Stellenbesetzung in der Vordereifel“, witzelte er. Er habe sich in der Zeit schon manchmal gefragt, warum er das eigentlich alles macht? Die Antwort ist eindeutig: „Weil ich gerne zur Arbeit fahre; weil ich es will“, sagte Heuft. Er fühle sich im Kollegium gut eingebettet, lobte die gute Zusammenarbeit mit den Schülern und Eltern. „Eine gute Schule ist nicht nur ein Ort des Lernens, sondern der Begegnung, der Kommunikation und des sozialen Handelns“, stellte er heraus. Er wolle den Schülern Wege zur Selbstverwirklichung aufzeigen, um sie stark für die Dienstleistung, Verwaltung oder das Handwerk zu machen, sagte er weiter. Verbandsgemeindebürgermeister Alfred Schomisch zeigte Respekt für die Aufgaben, die nun vor Ralf Heuft liegen: „Die Verwaltungsarbeit bewältigen, Verantwortung für die Schule tragen, soziale Konflikte lösen und dabei Impulse für die Arbeit und Entwicklung geben, sind eine große Herausforderung“, sagte er. Aber er sei überzeugt, dass der Richtige diese wichtige Position einnimmt, fügte Schomisch an.

Von unserer Mitarbeiterin Katrin Weber