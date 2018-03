Eich: Ärger um Parkplätze an der Grundschule

An der Eicher Grundschule gibt es ein Parkplatzproblem: Seit Jahren stellen Lehrer ihre Autos im Eingangsbereich der Schule ab. Der Ortsvorsteher würde das Wildparken am Liebsten aus den Füßen haben.

Der Eingangsbereich der Grundschule wird seit Jahren als Parkplatz benutzt. Ortsvorsteher Alfons Schumacher möchte dem Wildparken beikommen und Stellflächen anlegen. Dafür allerdings ist wohl kein Geld im Stadttopf. Und die Ratsmitglieder fragen sich, ob Lehrkräfte nicht laufen sollten.

Foto: Steinert – Katrin Steinert

Andernach – An der Eicher Grundschule gibt es ein Parkplatzproblem: Seit Jahren stellen Lehrer ihre Autos im Eingangsbereich der Schule ab. "Das ist ein Vorplatz und keine Parkfläche, der Boden ist nicht dafür vorgesehen", sagt Ortsvorsteher Alfons Schumacher. Der Untergrund habe sich mit der Zeit schon verformt, Platten sind locker. Schumacher kritisiert das Wildparken, sagt aber auch: "Irgendwo müssen die Lehrer ja hin." Denn im Umkreis der Schule ist Parkraum rar gesät. Nun wird diskutiert, ob die Stadt überhaupt verpflichtet ist, Stellplätze bereitzustellen.

Schumacher sieht die Stadt als Schulträger in der Pflicht. Gegenüber der Rhein-Zeitung sagt er: "Wenn man den privaten Hausbesitzern abverlangt, dass sie ihre Autos im Hof parken sollen, sollte die Stadt für die Grundschullehrer ebenfalls Parkflächen ausweisen." Sein Vorschlag: Den Vorplatz als Grünfläche mit einem Fußgängerweg anzulegen und zusätzlich sieben Parkbuchten im 90-Grad-Winkel zur Straße einzurichten. Dieses Projekt wurde auch im Ortsbeirat besprochen. Horst Schönmehl (SPD) wetterte gegen den Vorschlag: "Wo wir hier ein Parkplatzproblem haben, ist mir ein Rätsel. Es kann doch jeder laufen, zum Friedhof oder Burgplatz." Wenn überhaupt, dann wäre er für ein eingeschränktes Parkplatzangebot. Gerd Rheinbay (CDU) meint: "Es ist Lehrern zumutbar zu laufen, aber es ist nicht zumutbar, gar keine mehr zu haben. Ein Schwerbehindertenplatz sollte unbedingt da sein." Bürgermeister Claus Peitz schaltete sich in die Diskussion ein: "Sie kennen die Situation der Stadt." Deshalb wolle der Haupt- und Finanzausschuss auf die Maßnahme verzichten.

Peitz beschwichtigte: "Das ist ja nicht für ewig." Er schlug vor, den Plattenbelag aber noch in diesem Jahr zu erneuern. Im Rahmen des Ausbaus der Schule zur betreuenden Grundschule würden sowieso noch 25 000 Euro in die Hand genommen. Peitz meinte: "Vielleicht kostet es nicht so viel, und man kann dann zwei Parkplätze und einen Behindertenstellplatz mit Lavaschutt einrichten."

Dieselbe Idee hat auch Rainer Schmitz vom Bauamt: "Wenn am Ende des Jahres etwas übrig ist, dann machen wir einen neuen Weg mit vier anstatt sechs Metern Breite und füllen den Rand mit Lavaschutt als Parkflächen." Nun warten Lehrer und Anwohner auf die Dinge, die sich dort tun werden. Von unserer Redakteurin Katrin Steinert