Dringende Warnung vor falscher Dosierung eines Medikaments: Wer kennt junge Andernacherin?

Andernach

Die Polizei bittet um Mithilfe: Am heutigen Mittwochmorgen (28.11.2018) wurde in der Center-Apotheke am HIT-Markt in Andernach, Erfurter Straße 4 – 6, von einer jungen Mutter gegen 10.30 Uhr VOMEX Saft für ein 2-jähriges Kind gekauft. Versehentlich wurde von einer Angestellten die falsche Dosierung des Safts auf der Verpackung des rezeptfreien Medikaments notiert.