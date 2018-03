Der Traum von der Selbstständigkeit: Wenn Stress glücklich macht

Schreiner Marwin Rawert und Modeverkäuferin Heike Berressem sind Existenzgründer und ihrer Heimat treu. Unser Reporter Eugen Lambrecht hat mit beiden gesprochen.

Marwin Rawert hat sich auch den Traum von der Selbstständigkeit erfüllt. Foto: Eugen Lambrecht

Nach dem Abitur schwärmten seine Klassenkameraden aus – in die große weite Welt. Die einen zogen zum Studieren in die Stadt, die anderen bereisten ferne Länder. Er aber blieb. In seiner Heimat. In Mendig. Eine Entscheidung, die Marvin Rawert bis heute nicht bereut. Denn mittlerweile ist er sein eigener Chef – im Alter von nur 24 Jahren.

An einem grauen, kühlen Tag rast der Jungunternehmer mit den weichen Gesichtszügen und dem festen Händedruck zu seinem Arbeitsplatz auf den ehemaligen Mendiger Flugplatz. Rawert ist Schreiner – und der Alltag als Existenzgründer stressig. Vor allem für einen, der nebenbei seinen Meister macht. „Im Moment ist es hart“, räumt der 24-Jährige ein. Von Montag bis Freitag drückt er die Schulbank. Nach Unterrichtsschluss schlüpft er in seine Arbeitsklamotten und düst in seine 120 Quadratmeter große Werkstatt, verarbeitet dort Holz zu Möbeln, erledigt Papierkram, trifft Kunden. Auch an Sonn- und Feiertagen. Nicht selten bis in die Nacht. Kein Privatleben, kein Urlaub, keine Freizeit. Und doch zeigt sich der 24-Jährige im RZ-Gespräch mit strahlendem Lächeln – und breiter Brust.

Über seine Bedeutung für die Region macht sich Marvin Rawert aber keine allzu großen Gedanken. Der 24-Jährige lebt seinen Kindheitstraum. Schon in der Schule stand für ihn fest, was er mal werden will: „Ich hatte keine Lust auf einen Bürojob, auf ein Studium, auf etwas Theoretisches. Ich wollte Möbel bauen!“ So machte er nach dem Abitur ein Praktikum in der Schreinerei Maria Laach. Dort gefiel es ihm so gut, dass er eine Lehre dranhängte.

Nach der erfolgreichen Gesellenprüfung ging alles ganz schnell: Rawert arbeitete zunächst in einer Mendiger Schreinerei, meldete aber zusätzlich ein Nebengewerbe an. Damit generierte er nach nur wenigen Monaten so hohe Umsätze, dass er seinen Job kündigte und sich ganz seiner Selbstständigkeit widmete. Momentan stemmt er ein halbes Dutzend Aufträge. Und auf einen ist der ehemalige Messdiener besonders stolz: Er baut 70 neue Bänke für die St. Cyriakuskirche in Mendig. Pro Bank fallen elf Stunden Arbeit an. Schleifen, lackieren, fräsen. Arbeit, die er gern macht. Denn: „Wenn die Bänke stehen, wissen die Leute: Das war ich.“ Und auch aus finanzieller Sicht lohnt sich der Auftrag: Der Kirche ist seine Arbeit 45 000 Euro wert.

Alle Einnahmen reinvestiert Rawert in seinen Betrieb. Für 2017 rechnet er mit rund 110 000 Euro Umsatz. Der 24-Jährige schaut in seine Werkstatt und betont: „Alles, was hier steht, habe ich mir selbst erarbeitet.“ Sobald die Meisterschule absolviert ist, will sich der Jungunternehmer breiter aufstellen, Leute einstellen, ausbilden. Und auf jeden Fall in Mendig bleiben: „Der Vorteil, dass man mich hier kennt, ist schon enorm.“ Und der Druck? „Es muss laufen, sonst haste ein Problem.“

Der eigene Chef sein: Davon träumen viele Menschen. Heike Berressem hat mit ihrem „Zeitgeist“-Laden in Mayen den Traum wahrgemacht. Und was sie über ihre Existenzgründungen zu erzählen haben, wird dem einen oder anderen als Inspiration dienen, manchen aber auch als Mahnung. Foto: Sascha Ditscher

Ihre Angestellten nennt sie „Mädels“, ihre Kunden „Freundinnen“, sich selbst eine „Energiespenderin“: Heike Berressem leitet das Lebensart-Geschäft „Zeitgeist“ in der Mayener Innenstadt – und hat sich zum Ziel gesetzt, den Einzelhandel in Mayen zu revolutionieren. Ihre Vision fasst die 48-Jährige so zusammen: „Die Leute shoppen lieber im Internet oder in Koblenz, statt das Geld in Mayen auszugeben. Deshalb müssen wir Freunde werden, Entertainer, Unternehmer – alles in einem. Nur so hast du eine Chance.“

Wie das aussehen kann, lebt sie mit ihrem Geschäft vor: Dort verkauft Heike Berressem nicht bloß Klamotten. Sie schmeißt Cocktailpartys, veranstaltet Kunstausstellungen und hat ihren Laden als ganzheitliche Inspirationsquelle für ihre Kunden konzipiert. Wird im Erdgeschoss noch klassisch Kleidung verkauft, ist das Obergeschoss ein Wohnbereich, das einem Kunstwerk gleicht. Überall Unikate, farblich und stilistisch in perfekter Harmonie. Zugänglich für alle Kunden, die hier nicht nur einkaufen, sondern auch etwas erleben wollen.

Das Geschäftsmodell der 48-Jährigen ist ein Erfolg im schwierigen Umfeld des Mayener Einzelhandels. Die Stadt klagt über Leerstände. Viele Läden müssen nach wenigen Monaten dichtmachen, weil sie sich nicht am Markt bewähren. Gleichzeitig ist die Konkurrenz nach wie vor groß. Rund ein Drittel aller Existenzgründungen entfielen im Jahr 2016 auf den Handel und das Gastgewerbe.

Heike Berressem hat es dennoch geschafft. Auch wenn es bis hierhin ein weiter Weg war. Berressems Eltern leiteten ein Hotel an der Mosel. Schon früh half sie im Familienbetrieb mit. In die Fußstapfen der Eltern wollte sie allerdings nicht treten. Stattdessen absolvierte sie nach der Fachhochschulreife eine Ausbildung zur Werbegestalterin. Sie heiratete, zog aufs Maifeld, wurde Mutter. Mit 26 Jahren schien ihr Leben perfekt. Doch dann brach alles zusammen: Sie und ihr Mann ließen sich scheiden. Die alleinerziehende Mutter stand mittellos da.

Sie hielt sich und ihren Sohn mit Teilzeitjobs über Wasser. Immer wieder lief sie im Mayener Zentrum an einem Geschäft vorbei. Und immer wieder träumte sie davon, dort eines Tages ihren eigenen Laden zu eröffnen. Als hätte es das Schicksal so vorgesehen, machte das Geschäft dicht – und die Räumlichkeiten standen plötzlich zur Miete frei. Heike Berressem wollte zuschnappen. Doch bekam sie keinen Kredit von ihrer Bank. Die alleinerziehende Mutter aber ließ nicht locker, stellte der Stadt und der Industrie- und Handelskammer ihr Konzept vor – und bekam daraufhin einen Lotsen zur Seite gestellt, der ihr bei der Existenzgründung helfen sollte. Von da an lief alles wie geschmiert: Sie bekam ein Darlehen von 50 000 Euro, mietete ihre Wunsch-Räumlichkeiten und gestaltete diese binnen drei Wochen so um, dass sie ihr Geschäft 2014 eröffnen konnte.

Klar, die Schulden machen ihr manchmal Bauchweh, räumt die 48-Jährige ein. Sie kann sich kein teures Auto leisten, nicht ständig an Urlaub denken, hat kaum Zeit für Freundschaften und Hobbys. Deshalb gebe es immer mal wieder Momente, in denen sie sich ein geregeltes Einkommen, geregelte Arbeitszeiten und 30 Tage Urlaub im Jahr wünsche. Und trotzdem sagt sie mit strahlenden Augen: „Hier bin ich mein eigener Herr. Ich würde mich arm fühlen, wenn ich das nicht hätte.“

Die Kleidung, die sie in ihrem Geschäft anbietet, bezieht sie aus den Niederlanden. Um die Einkäufe kümmert sie sich selbst, fährt dafür fast jede Woche nach Amsterdam. „Die Holländer haben einen guten Stil. Und die Frauen legen keinen Wert auf Markenprodukte. Die feiern das Leben“, erklärt Heike Berressem. Dieses Lebensgefühl wolle sie mit ihrem Geschäft nach Mayen transportieren. Ein Gedanke, der nicht bei allen gut ankommt: „Anfangs hat mich der ein oder andere als Hippietante belächelt.“ Doch die 48-Jährige blieb ihrem Konzept treu, wollte auf keinen Fall Mainstream sein. Und mittlerweile scheint sie ihre Nische gefunden zu haben. Monatlich erwirtschaftet sie einen Umsatz von rund 15 000 Euro. Und die Konkurrenz? „Bei den Einzelhändlern spüre ich eine Distanz mir gegenüber“, sagt Heike Berressem und ergänzt: „Die wissen eben: Neue Besen kehren gut.“

Von unserem Reporter Eugen Lambrecht