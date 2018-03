Das ging schnell: Mayener Narren erobern die Kaserne im Sturm

Aus unserem Archiv

Mayen

So schnell ist die Oberst-Hauschild-Kaserne in Kürrenberg wohl noch nie erobert worden. Beim Kasernensturm am Mittwoch gelang es Prinz Uli I. und seinem Gefolge in Windeseile, den Widerstand der Soldaten und ihrer Mitstreiter zu überwinden und die närrische Macht an sich zu reißen. Dabei hatte ihr Angriff aufs Zentrum Operative Kommunikation der Bundeswehr gar nicht einmal besonders verheißungsvoll begonnen.