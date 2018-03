Brand in Ochtendung: Nachbarn retten 94-Jährige

Dem schnellen Eingreifen ihrer Nachbarn verdankt eine Seniorin in Ochtendung womöglich ihr Leben.

Am späten Freitagabend, 23.26 Uhr, wurde der Polizei durch einen Anwohner eine Rauchentwicklung in einem Einfamilienhaus in Ochtendung mitgeteilt. Mit Hilfe von Nachbarn konnte der Anrufer die 94-jährige Bewohnerin noch vor Eintreffen von Feuerwehr, Rettungskräften und Polizei aus dem Haus bringen. Die Bewohnerin wurde wegen einer Rauchintoxikation in ein Koblenzer Krankenhaus verbracht, teilt die Polizeiinspektion Mayen mit. Ersten Ermittlungen zufolge könnte ein technischer Defekt Ursache für den Brand gewesen sein.