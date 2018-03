Blitzgewitter in Mayen-Hausen: Viele Autofahrer zu schnell unterwegs

Besorgnis erregend – so bezeichnet die Polizei Mayen das Ergebnis von Tempokontrollen im Mayener Stadtteil Hausen. Dort blitzte es am Dienstag 287-mal.

Die Messstelle war von 14 bis 19 Uhr auf der Landesstraße 98 aufgebaut. Dort gilt Tempo 50. Zunächst wurden die Fahrzeuge gemessen, die in Richtung Mayen unterwegs waren. Von insgesamt 657 Autofahrern waren 102 so schnell, dass sie nun Verwarnungsgelder zahlen müssen. In diesen Fällen wurde die zulässige Höchstgeschwindigkeit bis maximal 23 km/h überschritten. In 14 Fällen wird die Polizei Bußgeldverfahren eröffnen, da die Autofahrer mit mehr als Tempo 73 durch Hausen brausten. Das schnellste Fahrzeug wurde mit 87 km/h geblitzt.

Bei der zweiten Messung in Fahrtrichtung Ochtendung waren die Ergebnisse noch gravierender: 118 Verwarnungsgeld- und 53 Bußgeldbescheide werden die Beamten nun verschicken. Drei Autofahrer müssen zudem mit einem Fahrverbot rechnen, denn sie waren mit mindestens Tempo 89 geblitzt worden. Ein Autofahrer war sogar doppelt so schnell unterwegs als erlaubt: Mit 108 km/h wurde er gemessen. Die Polizei will die Tempokontrollen in Hausen intensivieren.