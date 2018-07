Zwei Monate sind seit dem plötzlichen Tod des langjährigen Nickenicher Ortschefs Gottfried Busch vergangen, gut zwei Monate bleiben der Gemeinde noch bis zur Wahl eines Nachfolgers am 23. September. Noch hat kein potenzieller Bürgermeisterkandidat seinen Hut in den Ring geworfen – und dabei wird die Zeit langsam knapp: Die Einreichungsfrist für Wahlvorschläge endet am Montag nach den Sommerferien, 6. August, um 18 Uhr. Unsere Zeitung hat mit den Vorsitzenden der beiden im Gemeinderat vertretenen Fraktionen über die schwierige Suche nach einem neuen Ortschef gesprochen.

Die Mitglieder der Wirtschaftlichen Arbeiter-Vereinigung Nickenich (WAV) haben sich bereits in einer Versammlung mit dem Thema beschäftigt, berichtet WAV-Vorsitzender Hans Egon Schwarz: „Wir sind willens einen Kandidaten zu benennen. Das ...

Lesezeit für diesen Artikel (342 Wörter): 1 Minute, 29 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Artikel zum Thema Mehr zum Thema Nickenich Nach dem plötzlichen Tod von Ortschef Gottfried Busch: Nickenicher trauern – und schauen nach vorne

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.