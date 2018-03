Benefizturnier in Mayen: Hobbyfußballer kicken für Flüchtlinge

Das dritte Benefizfußballturnier zugunsten in Deutschland lebender Flüchtlinge ist am vergangenen Wochenende in der Burghalle ausgetragen worden. Es waren rund 250 Spieler im Einsatz, und zwar in zehn Jugend- und 18 Seniorenmannschaften.

An beiden Tagen bot das Ereignis alles Gute, was den Fußball ausmacht: Anfeuern, Haareraufen, Jubeln und mehr. Etwa 50 Firmen, Vereine, Institutionen und Privatpersonen standen auf der Spenderliste. An beiden Spieltagen gab es eine Siegerehrung, und am Samstag kam es dabei zu einer besonderen Begegnung: Die ehemalige deutsche Fußballnationalspielerin mit französischen und kamerunischen Wurzeln, Célia Sasic, überreichte die Präsente an die Jugendmannschaften; sie wurde von zwei Spielerinnen der Zweiten Frauenfußballbundesliga, Magdalena Schumacher und Isabell Stümper, begleitet und außerdem von der Beigeordneten der Stadt, Martina Luig-Kaspari. Statt Siegerpokalen erhielt jeder Teilnehmer eine Trinkflasche als Erinnerung. Die erfolgreichsten Jugendmannschaften unter allen Siegern war bei den Jüngeren der TuS Mayen E1 und bei den Älteren das Jugendhaus Mayen A. Das erste Turniertor schoss Tim Surdyk von der JSG Vulkaneifel St. Johann/Ettringen.

Die erfolgreichsten Teams am Sonntag waren in der Gruppe eins das Jugendhaus Mayen A2 (zugleich Gesamtsieger) in Gruppe zwei der Bernardshof Mayen und in Gruppe drei das Sparparadies Mayen. Zur Ehrung der Sieger erschien auch der Präsident des Fußballverbandes Rheinland, Walter Desch, und Oberbürgermeister Wolfgang Treis. Veranstalter des Turniers waren der Fußballkreis Rhein/Ahr, der Förderverein „Fußballer helfen“, der Deutsch-Arabische Kulturverein und die Sportgemeinschaft DJK Mayen. Die Schirmherrschaft übernahmen Oberbürgermeister Wolfgang Treis (Mayen) und Bürgermeister Alfred Schomisch (Vordereifel). Treis spielte selbst in der Mannschaft Stadtverwaltung/Vordereifel mit. Tanzeinlagen boten am Samstag die Mädchen der Sportgemeinschaft DJK Mayen unter Leitung von Kimberley Mercer-Krumholz.

Der Erlös des Turniers ist zu unterschiedlichen Teilen für vier Zwecke bestimmt: Der Deutsch-Arabische Kulturverein Mayen, der sich um Flüchtlinge kümmert, erhält einen Teil; finanziert werden sollen weiterhin ein Erste-Hilfe-Kurs für Flüchtlinge, ein Fahrradkurs für Flüchtlinge und ein Erlebnistag für Flüchtlingskinder in Sankt Jost.