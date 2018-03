Bauhof-Umzug: Stadtrat Mayen soll die Notbremse ziehen

So schnell sieht man sich wieder: Eigentlich sollte der Mayener Stadtrat erst Ende März wieder tagen, doch nun kommt das Gremium außerplanmäßig schon an diesem Mittwoch wieder zusammen. Der Grund für die kurzfristig angesetzte Sitzung wird im nicht öffentlichen Teil der Sitzung behandelt. Nach Informationen unserer Zeitung geht es um ein Gelände auf dem Grubenfeld, auf das die Stadt Mayen eigentlich ihren Bau- und Betriebshof umsiedeln wollte. Nun aber soll der Rat das Aus für dieses Vorhaben besiegeln.

Das Gelände an der Straße „Im Bannen“ bietet dem Betriebshof keine guten Bedingungen. Doch aus einem Umzug wird vorerst nichts.

Foto: Andreas Walz/Archiv

Dass der Betriebshof an seinem Standort an der Straße „Im Bannen“ unter schlechten Bedingungen arbeitet, das ist den Verantwortlichen in Mayen schon lange klar. Damit sich das ändert, wollten Stadtverwaltung und Politik bereits Mitte 2015 aktiv werden, wie unsere Zeitung seinerzeit anlässlich eines Ortstermins von Bürgermeister Rolf Schumacher mit den Fraktionen von CDU und SPD berichtete.

Damals ging es um zweierlei. Zunächst sollten akute Mängel behoben werden – als Zwischenlösung. Denn mittelfristig sollte der Bau- und Betriebshof an einen neuen Standort umziehen. Das unterstützte auch die Politik: Ende 2015 stimmte der Stadtrat einstimmig einer Verlagerung zu. Gut ein halbes Jahr später wurde der Beschluss konkretisiert: Die Planung des neuen Betriebshofsgeländes solle flächen- und ressourcenschonend geschehen.

Im vergangenen Jahr sollten Tatsachen geschaffen werden. In seiner Haushaltssitzung hatte der Stadtrat beschlossen, für die Verlagerung des Betriebshofs ein fast 14.500 Quadratmeter großes Gelände am Kottenheimer Weg auf dem Grubenfeld zu kaufen. Der Kaufpreis war mit 700.000 Euro angegeben. Insgesamt war für die Umsiedlung des Betriebshofs ein Betrag von 1,7 Millionen Euro im Etat für 2017 vorgesehen. Doch bis heute wurde das Projekt nicht umgesetzt.

Nach RZ-Informationen sind unklare Eigentumsansprüche an dem Grundstück der Grund dafür. Zwar hat die Stadt Mayen das Gelände am Kottenheimer Weg noch im Januar 2017 erworben, zu einer abschließenden Eigentumsumschreibung ist es aber nicht gekommen, da zuvor bereits ein Unternehmer aus dem Kreis Cochem-Zell ein Interesse an dem Grundstück bekundet und von der Eigentümerin ein verbindliches Angebot auf Abschluss eines Kaufvertrags erhalten hatte. Das ist im Grundbuch auch mit einer sogenannten Auflassungsvormerkung eingetragen.

Der Cochem-Zeller, der als Mittelsmann fungierte, präsentierte im Frühjahr selbst einen Käufer für das Gelände. Um seinen Anspruch auf das Grundstück durchzusetzen, erwog er zudem rechtliche Schritte. So kam das Vorhaben der Stadt Mayen nicht voran.

Und mehr noch: Nachdem sich bis zum Herbst keine Lösung abzeichnete, sollen die Grundstückseigentümerin und das Unternehmen, das der Cochem-Zeller ins Gespräch gebracht hatte, im November ebenfalls einen Kaufvertrag abgeschlossen haben. Welcher der Beteiligten nun einen Anspruch auf das Gelände hat, ist streitig.

In dieser verfahrenen Situation will die Stadt Mayen jetzt die Notbremse ziehen. Der Stadtrat soll nun einem Vergleich zwischen der Stadt, der Grundstückseigentümerin, dem Cochem-Zeller und dem Unternehmen, das das Gelände ebenfalls kaufen möchte, zustimmen. So möchte die Stadt einen langwierigen Rechtsstreit vermeiden und zudem von den anderen Beteiligten zumindest einen Teil der ihr entstandenen Kosten zurückerhalten. Im Gegenzug verzichtet sie auf den Vollzug ihres Kaufvertrags aus dem Januar 2017. Dann bekäme sie auch die bereits gezahlte Grunderwerbsteuer zurück. Für die Umsiedlung des Bauhofs hieße das: Alles auf Anfang.

Die außerplanmäßige Sitzung des Stadtrats beginnt am Mittwoch, 10. Januar, um 17 Uhr im Sitzungssaal der Stadt Mayen.

Von unserem Redakteur Hilko Röttgers