Ausblick beim Gemeindetag: In Arft stehen 2018 einige Vorhaben an

Erneut waren nun in Arft alle Einwohner ins Bürgerhaus eingeladen, als ihr eigenes Dorf beim Gemeindetag im Mittelpunkt stand. Sie erwartete eine komprimierte Rückschau auf das vergangene Jahr und ein Ausblick auf die kommende Zeit. Ortsbürgermeister Carlo Groß freute sich, wieder über 60 Bürger aus Arft und dem Ortsteil Netterhöfe begrüßen zu können. Auch Landrat Alexander Saftig und Verbandsgemeindebürgermeister Alfred Schomisch waren als Ehrengäste und Redner in das Dorf mit seinen 270 Einwohnern in die Vordereifel gekommen.

Ortsbürgermeister Carlo Groß (von links), Landrat Alexander Saftig und VG-Chef Alfred Schomisch sprachen beim Gemeindetag in Arft.

Foto: Gemeinde Arft

Im anschließenden Jahresrückblick konnte Ortsbürgermeister Carlo Groß vielfach darlegen, dass Arft ein lebendiges Dorf ist. Der Ort habe einen umsetzungsstarken, aktiven Gemeinderat, der die anstehenden Aufgaben mit großer gegenseitiger Wertschätzung und Verlässlichkeit gemeinsam angeht. Groß zeigte auf, welche großen und kleinen Projekte umgesetzt werden konnten, angefangen von der Umgestaltung des gemeindeeigenen Grundstückes in der Dorfstraße in der Dorfmitte, das nun eine neue Sitzgruppe hat, über die neue Beschilderung am Raßberg und am Ortseingang, mit der Arft seine Gäste in der Wacholderheide begrüßt, bis hin zu touristischen Vorhaben wie die Ausschilderung eines weiteren lokalen Wanderweges, der als „Alter 5er“ auch mit GPS-Daten auf der Homepage der Gemeinde zu finden ist.

Eine Vielzahl von weiteren umgesetzten Themen wie die Arbeiten für die Arfter Kapelle, am Bergheidenweg in Netterhöfe und am Bürgerhaus sind nicht immer sofort ersichtlich, aber für ein aktives Dorfleben wichtig. Groß hielt zudem einen Rückblick auf den von der Ortsgemeinde initiierten Bürgerentscheid zur Einführung von wiederkehrenden Straßenausbaubeiträgen. Dabei hatten die Arfter den Systemwechsel mit knapper Mehrheit abgelehnt (die RZ berichtete). Auch wenn sich Groß – wie der Gemeinderat – ein anderes Ergebnis gewünscht hatte, ist er stolz, dass hier eine demokratisch vorbildliche Bürgerbeteiligung erreicht wurde. Dass Arft als Dorf Zukunft hat, macht sich auch daran bemerkbar, dass es aktuell so gut wie keinen Leerstand gibt – ältere Häuser wurden verkauft, zudem sind aktuell zwei Neubauten geplant, heißt es in der Pressemitteilung. Auch wenn die Schließung der Grundschule in Langenfeld gerade abgewandt wurde, glaubt Groß allerdings nicht, dass das Thema damit langfristig gelöst ist. Er plädierte für mehr Offenheit der Entscheidungsträger, damit ein zukunftsfähiges Konzept erarbeitet werden kann, das eine wie auch immer gestaltete Kooperation mit Schulen in den Nachbargemeinden umfasst.

Für das neue Jahr stehen in Arft etliche Themen an: So gibt es aktuelle Verhandlungen zur Zukunft des ehemaligen Funkturms am Raßberg. Es wird eine umfassende energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung erfolgen, Sanierungen am Bürgerhaus und in der Arfter Kapelle sind geplant, und die touristische Infrastruktur wird mit einem neuen lokalen Wanderweg weiter verbessert.

Landrat Alexander Saftig bescheinigte in seinem Beitrag dem Kreis und seinen Dörfern eine gute Zukunftsperspektive. Er zeigte jedoch einige Felder auf, in denen er Herausforderungen sieht – zum Beispiel die ärztliche Versorgung. Wichtig sei ihm aber, dass die unterschiedlichen Bedürfnisse zu besprechen sind. Saftig ermunterte die Arfter, sich zu diesen Themen selbst Gedanken zu machen und Forderungen an die Politik zu richten: „Wir müssen uns selbst die Frage stellen, wie wir hier leben wollen.“ Weitere Themen seiner Rede waren die Arbeit der Stiftung des Kreises für Umwelt und Natur und die für Mai oder Juni erwarteten Kreisreform-Gutachten.

Verbandsgemeindebürgermeister Alfred Schomisch betonte die Wichtigkeit des bürgerschaftlichen Engagements. Mit der Eigeninitiative der Menschen in Arft sei es möglich, viele Dinge im Ort voranzubringen. Dazu nannte er als Beispiel die neuen Arfter Informationstafeln für Wanderer am Raßberg. Im weiteren Vortrag stellte Schomisch wichtige geplante Ausgaben der Verbandsgemeinde im neuen Jahr vor.

Nach einer Bürgerfragerunde und einer Ehrung der Arfter Freiwilligen Feuerwehr durch Landrat Saftig und Wehrführer Bernd Groß leitete Groß mit einem Dank an die vielen, die sich für Arft engagieren, zum gemütlichen Teil des Gemeindetags über.