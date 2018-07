Erst hat er selbst den Deal eingefädelt, der eine Verlegung der Intersport-Krumholz-Filiale aus der City ins Gewerbegebiet an der Hausener Straße ermöglichen soll. Dann legt er mit einer dreiseitigen Anzeige in einem örtlichen Anzeigenblatt nach. Klar ist: Pierre Wagner hält so gut wie nichts von der aktuellen Stadtentwicklung in Mayen. Der selbst ernannte „visionäre Projektentwickler im Ehrenamt“ rügt öffentlich Oberbürgermeister Wolfgang Treis und fordert die Vorsitzenden der Stadtratsfraktionen zum Handeln auf. Die RZ fasst zusammen, was Wagner kritisiert und wie die Reaktionen darauf ausfallen.

1 Das sagt Pierre Wagner: Die Anzeige, die Wagner in dieser Woche geschaltet hat, birgt einigen Zündstoff. Wagner teilt aus. Oberbürgermeister Wolfgang Treis wirft er ganz grundsätzlich Konzeptlosigkeit ...

Lesezeit für diesen Artikel (823 Wörter): 3 Minuten, 34 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.