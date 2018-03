„Annenach alaaf“: Andernacher proklamieren ihr Prinzenpaar

Seit dem Dreikönigstag ist es amtlich: Die Stadtschlüssel tragen seither die Tollitäten Prinz Thomas I. und Prinzessin Bettina I. Der Schlüsselübergabe gingen die Parade der Korporationen in den Rheinanlagen und die Prinzenproklamation auf dem Marktplatz voraus.

Schlüsselübergabe auf dem Andernacher Marktplatz: Oberbürgermeister Achim Hütten (rechts) und Bürgermeister Claus Peitz reichten die Insignien der Stadt weiter an das Prinzenpaar Thomas I. und Bettina I.

Foto: Axel Holz

Mehr als 500 aktive Karnevalisten traten in den Rheinanlagen (Konrad-Adenauer-Allee) an, um dem künftigen Prinzenpaar und seinem Hofstaat die Ehre zu erweisen. Mit dreifachem „Annenach alaaf“ grüßten Prinzengarde, Blaue Funken, Stadtsoldaten, Rot-Weiße Husaren, Möhnen und die Gerak (die Gesellschaft ehemaliger Repräsentanten des Andernacher Karnevals). Unter den Augen der Mitglieder des Festausschusses Andernacher Karneval absolvierten Prinzenpaar und Hofstaat diese erste Aufgabe der neuen Session mit Schwung und Freude, ja sogar mit Routine, schließlich ist Prinz Thomas als Kommandeur der Prinzengarde seit Jahren eine bekannte Größe im Karneval.

Die Zeremonie in den Rheinanlagen war kaum beendet, da bestiegen Prinzenpaar und Hofstaat einen Karnevalswagen, um sich Richtung Marktplatz fahren zu lassen. Dort wurden sie nicht nur von den Korporationen erwartet, sondern auch von einer rund 500-köpfigen Zuschauerschar, sodass das Verhältnis zwischen Aktiven und Fans etwa ausgeglichen war.

Der Präsident des Festausschusses, Lutz Schnitzendöbel, dankte ein letztes Mal dem scheidenden Prinzenpaar, Prinz Michael II. und Prinzessin Manuela I., für eine unvergessene Session 2016/17, nahm die Prinzenkette ab und legte sie dem neuen Prinzen an. Dann stellte er nach dem Prinzenpaar den gesamten Hofstaat vor: Kanzler Jürgen Zerwas, Finanzminister Dennis Michaelsen, Verkehrsminister Patrick Stemmler, Hofnärrin Chiara Stromberg, Hofdame Verena Meffert, Hofdame Katja Budelmann, Page Paula Edeltraud, Page Lias Drommel und Page Aimee-Joy Stromberg. Jeder Aufgerufene rief ein erstes Mal sein Alaaf über den Platz; es wurde stets vom Beifall der Menge erwidert. Und der Prinz selbst verkündete ein Motto: „Unser Herz schlägt für Andernacher Karneval.“

Die Stadtspitze, Oberbürgermeister Achim Hütten und Bürgermeister Claus Peitz sowie die Beigeordneten Albrecht Schmitz, Rainer Neidhöfer und Winfried Günther, stand traditionsgemäß im Hintergrund, wurde aber dennoch gebraucht, um die Stadtschlüssel an das Prinzenpaar zu überreichen. Danach waren und sind die Verhältnisse bis mindestens Rosenmontag, 12. Februar, klar. Und dessen Motto wirft die Schatten voraus: „Mir hann ömme ebbes ze faiere.“

Schon gegen 13.45 Uhr leerte sich der Marktplatz, teils weil der Nieselregen in Regen übergangen war, teils weil im großen Saal des Schwesternwohnheimes bis zum frühen Abend das „Himmelreich“ angesagt war, die erste Saalveranstaltung der neuen Session mit Kaffee, Kuchen und Musik, mit Geschenkeaustausch und Ordensverleihungen. Der Festausschuss verlieh das Festausschusskreuz an Kurt Müller und den Großen Verdienstorden an Tim Lahnstein. Jürgen Senft erhielt von „Kaiser Willy“ aus Ekeren/Belgien dessen Verdienstorden.

Abends zogen die Tollitäten und der Hofstaat von einer Korpsveranstaltung zur nächsten. Sie erfuhren auf diese Weise gleich von Anfang an, dass Karneval keine leichte Sache ist.

