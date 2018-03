Andernacher und Pellenzer Schulen: Ferienzeit ist Bauzeit

Während die Schüler die Ferien genießen, werden ihre Schulen auf Vordermann gebracht. Seit Wochen sind Handwerker an den Gebäuden zugange: Sie pflastern, verputzen, reparieren und sanieren, was das Zeug hält. Die RZ gibt einen Überblick, was an welcher Schule läuft.

Foto: Schlierner – Fotolia

Andernach/Pellenz – Während die Schüler die Ferien genießen, werden ihre Schulen auf Vordermann gebracht. Seit Wochen sind Handwerker an den Gebäuden zugange: Sie pflastern, verputzen, reparieren und sanieren, was das Zeug hält.

Am Kurfürst-Salentin-Gymnasium wir die Fassade zur Salentinstraße hin saniert – und einiges mehr. Foto: Andreas Walz

Kreissprecher Gerd Neuwirth betont: "Unsere Leute sind in vollem Einsatz." An allen 21 Schulen, die in Trägerschaft des Kreises MYK sind, wird gearbeitet. "Für die Bauunterhaltung geben wir in diesem Jahr insgesamt 2,5 Millionen Euro aus", sagt Neuwirth. Dabei sei dies ein ganz normales Jahr. "Richtig heftig war es im Jahr 2009/2010. Das hing mit dem Konjunkturprogramm II und der Schulstrukturreform zusammen", berichtet er. Die RZ gibt einen Überblick, welche Arbeiten an den Schulen in Andernach und in der Verbandsgemeinde Pellenz in den Sommerferien erledigt werden.

Grundschulen in der Pellenz

In der Saffiger Grundschule wird gegen Ende der Ferien die Außentreppe saniert (13 000 Euro). "Die Arbeiten können auch noch in den Schulanfang übergehen", erklärt Jörg Wendling vom Bauamt der Verbandsgemeinde Pellenz. Auch an der Grundschule in Kruft wird weiterhin geschuftet: Der Altbau wird Schritt für Schritt saniert (die RZ berichtete). Ein neues Treppenhaus wurde bereits eingebaut, der Aufzugsschacht zwischen Alt- und Neubau wird hochgezogen, und am Heizungssystem sowie im Sanitär- und Elektrobereich wird gearbeitet. "In dieser Woche soll die Lüftungszentrale mit einem Kran ins Dach gehoben werden", erzählt Wendling.

Und was tut sich an den Grundschulen in Plaidt und Nickenich? Bauamtsmitarbeiter Wendling: "Ansonsten haben wir nur Kleinigkeiten wie Elektroarbeiten. Nichts, was mehr als 1000 Euro kostet."

Andernacher Grundschulen

An den Andernacher Grundschulen laufen in den Ferien "nur Unterhaltungsmaßnahmen und kleinere Umbauten", wie Hauptamtsleiterin Barbara Vogt berichtet.

Weiterführende Schulen

An den weiterführenden Schulen in Andernach, die vom Kreis MYK unterhalten werden, sieht das ganz anders aus, wie die RZ auf Anfrage erfuhr: Während in der Geschwister-Scholl-Realschule plus die Elektroinstallation überprüft und der Bodenbelag im Eingang überarbeitet werden (46 400 Euro), gibt es bei der Großsporthalle der Schule wesentlich mehr zu tun: Dort wird eine Lichtfassade mit Kippflügelfenstern als Ersatz für kaputte und fehlende Glasbausteine installiert (76 800 Euro). Außerdem wird das undichte Flachdach über dem Umkleidetrakt saniert (126 500 Euro), und es werden Brandschutzdecken eingebaut (12 600 Euro).

Am Bertha-von-Suttner-Gymnasium stehen Pflasterarbeiten und die Sanierung des Treppenaufgangs zum Lehrerzimmer an (32 000 Euro), außerdem bekommt die Mauer am oberen Schulhof eine neue Schutzabdeckung, damit kein Wasser mehr eindringen kann (12 000). Zudem stehen Sanierungsputz- und Bodenbelagsarbeiten an, und Türen werden saniert (32 000 Euro). Außerdem bekommt die Sporthalle einen neuen Außenanstrich (11 000 Euro).

Am Kurfürst-Salentin-Gymnasium soll die energetische Sanierung abgeschlossen werden (260 000 Euro). Die Fassade wird dazu bearbeitet. Einige Maßnahmen stehen auch an der kleinen Sporthalle an: Prallschutz und Türen werden saniert (80 000 Euro). Außerdem dürfen sich die Schüler auf erneuerte Toilettenanlagen freuen (13 000 Euro).

An der St.-Thomas-Realschule plus wird die Telefonanlage erneuert (14 600 Euro), und die Elektroinstallation wird überprüft (14 200 Euro).

An der Berufsbildenden August-Horch-Schule stehen in diesem Sommer gleich mehrere Arbeiten an: Die Fenster werden repariert (15 000 Euro), und die Außentreppen und die Bodenplatten werden saniert (32 500 Euro). In den Klassenräumen werden Bodenbeläge instand gesetzt (20 900 Euro).

An der Elisabeth-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen werden die Räume der Naturwissenschaften im ersten Bauabschnitt saniert (21 800 Euro), und es werden zwei Whiteboards als Tafelersatz eingebaut (6200 Euro).

An der IGS und der Realschule plus Pellenz in Plaidt werden die seit Jahren andauernden Sanierungsarbeiten abgeschlossen, unter anderem die Lüftungsanlage in der Sporthalle (530 000 Euro). Verschiedene kleinere Arbeiten stehen an (25 000 Euro).

