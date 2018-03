Eigentlich blicken die Geschäftsführer des Andernacher Stadtwerke in Bezug auf den Rheinhafen optimistisch in die Zukunft: Im vierten Jahr in Folge schrieb der Logistikstandort 2017 schwarze Zahlen, in Rheinland-Pfalz wurden im vergangenen Jahr lediglich in Ludwigshafen mehr Güter an einem Binnenhafen umgeschlagen und der Umsatz kletterte auf den Rekordwert von gut 7,8 Millionen Euro. Welche Perspektiven aber auch Risiken die Verantwortlichen für den Hafen sehen, darüber informierten Jan Deuster (technischer Geschäftsführer) und Lars Hörnig (kaufmännischer Geschäftsführer) von den Stadtwerken Andernach, die den Rheinhafen betreiben, beim Jahrespressegespräch.

Die folgenden Trends und Themen beschäftigten die Entscheider im vergangenen und im aktuellen Geschäftsjahr: Kooperation mit dem Seehafen Antwerpen: Kürzlich erhielt der Andernacher Rheinhafen eine zweite wöchentliche Zugverbindung ins niederländische ...

