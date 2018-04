Es ist eine Traditionsveranstaltung, die die Andernacher und ihre Gäste seit vielen Jahren am letzten Sonntag im April in die Innenstadt lockt: Anlässlich der Auto- und Freizeitschau in den Rheinanlagen öffnen die Einzelhändler sonntagnachmittags ihre Geschäfte und sorgen damit für belebte Straßen und Plätze vom Stadtgraben bis an den Rhein. Dass die Gewerkschaft Verdi nun versucht, die Ladenöffnung per Eilantrag beim rheinland-pfälzischen Oberverwaltungsgericht (OVG) in Koblenz verbieten zu lassen, sorgt in der Bäckerjungenstadt für Unverständnis.

Verdi kritisiert, dass die Stadt Andernach vor dem Erlass ihrer Rechtsverordnung zu den vier geplanten verkaufsoffenen Sonntagen nicht die zuständigen Stellen, wie Gewerkschaften, Arbeitgeberverbände und Kirchen, angehört habe. Des Weiteren ...

Lesezeit für diesen Artikel (557 Wörter): 2 Minuten, 25 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.