Andernach: Gremien geben grünes Licht für Römergarten auf Weissheimer-Gelände

Der zwischen Hoch- und Kirchstraße geplante Historische Garten soll einen großzügigeren Eingang als zuerst beabsichtigt erhalten und insgesamt gut einsehbar werden. Bei der jüngsten gemeinsamen Sitzung von städtischem Planungs- und Haupt- und Finanzausschuss stellte Susanne Diewald einige Änderungen des Entwurfs vor, die sich aus Anregungen bei der ersten Präsentation des Vorhabens im vergangenen Oktober sowie anschließenden Gesprächen mit Fraktionsmitgliedern ergaben. Diese betrafen hauptsächlich einzelne Teilflächen des Projektes und Materialien.

Auf dem oberen Teil des früheren Weissheimer-Areals zwischen Hoch- und Kirchstraße soll ein Historischer Garten entstehen. Archivbild: Silvin Müller Foto: Silvin Müller

Der Entwurf der Technikerin für Garten- und Landschaftsbau aus Burgbrohl war nicht grundsätzlich in Frage gestellt worden. Er sieht vor, die archäologischen Befunde aus der römischen Zeit und dem Mittelalter in einer rund 3000 Quadratmeter großen parkähnlichen Anlage zu verbinden und zu visualisieren. Teilweise werden dabei die ausgegrabenen Relikte integriert wie etwa die römische Umfassungsmauer, Säulen und Brunnen, teilweise auch zugedeckt und durch Bepflanzung angedeutet wie beispielsweise die Reste eines Getreidespeichers. Insgesamt soll ein Ort entstehen, an dem sich Bürger und Touristen gleichzeitig erholen und über die Ausgrabungen informieren können (die RZ berichtete). Eine der Hauptbefürchtungen der Stadtratsmitglieder war, dass der Historische Garten einen Hinterhofcharakter erhält. Denn er entsteht zwischen der geplanten Häuserreihe des Bauvereins an der Hochstraße und den Gebäuden, die zukünftig an der Konrad-Adenauer-Allee errichtet werden. Die Vorbehalte konnte die Planerin entkräften. „Der Zugang vom Merowingerplatz wird offen gestaltet“, sagte Susanne Diewald. Ein barrierefreier Eintritt ist über die römische Kastellmauer möglich. Eine gewünschte Änderung betrifft auch eine weitere Mauer, die etwa parallel zur Hochstraße verläuft. Sie soll mit Grauwacke gemauert und nicht – wie ursprünglich vorgesehen – aus Beton erstellt und mit Basaltplatten verkleidet werden. „Das ist aufwendig und teurer“, gab die Planerin zu bedenken. An Stelle von etwa 1,33 Millionen Euro steigen die Kosten auf circa 1,46 Millionen Euro. Bei einer Förderung von 70 Prozent durch Mittel der Städtebausanierung müsste die Stadt Andernach immerhin noch 438.000 Euro tragen. Hinzu kommen Folgekosten, die sich auf etwa 9800 Euro pro Jahr für den Erhalt und die Pflege des Gartens belaufen. Etwa 2000 Euro davon fallen für die geplanten Wasserelemente an. Diese wurden jedoch von den Stadtratsmitgliedern ausdrücklich gewünscht. So fragten zum Beispiel Marc Ruland (SPD) und Christoph Henrichsen (Grüne), ob nicht sogar Trinkwasser verwendet werden könnte.

Oberbürgermeister Achim Hütten schlug vor, mit dem Bauverein zu sprechen, ob dieser sich nicht an den Gesamtkosten beteiligen kann. Hans-Georg Hansen (CDU) riet, das Vorhaben ebenso mit dem möglichen Investor und Planern für den Gebäudekomplex an der Konrad-Adenauer-Allee abzustimmen. Damit möglichst schnell nun die Fördermittel beantragt werden können, gaben die Ausschussmitglieder einstimmig Grünes Licht für den abgeänderten Entwurf. Er soll in den kommenden Wochen der zuständigen Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) vorgelegt werden.

Von unserem Mitarbeiter Silvin Müller