Andernach: Die Gefahr am Koblenzer Tor ist gebannt

Das Koblenzer Tor war zur Gefahr geworden: Brocken stürzten herab. Monatelang war es gesperrt und verhangen. Nun wurde es wiedereröffnet.

Architekt Egon Schäfer (2. von links) erklärt Bürgern bei der Wiedereröffnung des Koblenzer Tors Details der Sanierungsarbeiten.

Foto: Silvin Müller

Andernach – In Andernach haben die Bürger eine der geschichtsträchtigen Pforten in den vergangenen Monaten nur verhängt gesehen – weil sie gründlich saniert werden musste. Zuvor waren Steine aus dem Mauerwerk gefallen und hatten eine Gefahr für Passanten dargstellt. Am Sonntag wurde das Koblenzer Tor wieder eröffnet.

Das haben die Andernacher Stadtführer zum Anlass genommen, in der Altstadt an mehreren Stellen Hinweise zu den markantesten Toren und Portalen der Bäckerjungenstadt zu geben. Denn die Eröffnung fiel auf den Weltgästeführertag ...

Von unserem Mitarbeiter Silvin Müller

