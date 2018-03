Andernach bietet im August viel Kultur

Die Stadt Andernach hat im August wieder viel Musik und Buntes zu bieten. Hier ein Überblick über die aktuellen Kulturveranstaltungen: Das erste Augustwochenende steht ganz im Zeichen des Festes der 1000 Lichter.

Das Landesjugendorchester unter Hermann Bäumer konzertiert. Foto: honorarfrei

Andernach – Die Stadt Andernach hat im August wieder viel Musik und Buntes zu bieten: Hier ein Überblick über die aktuellen Kulturveranstaltungen:

Das erste Augustwochenende steht ganz im Zeichen des Festes der 1000 Lichter: Ein Programm mit viel Musik erwartet die Gäste am Freitag und Samstag, 3. und 4. August, in den Rheinanlagen vor dem historischen Rheintor (die RZ berichtete). Los geht es am Freitagabend um 20 Uhr mit der Riverside-Party, bei der die Schlagerkünstler Michael Wendler, Olaf Henning und DJ Papaoke am Start sind. Am Samstag öffnen um 16 Uhr die Imbiss- und Getränkestände. Und Kinder dürfen sich auf die Feuerdrachenrutsche freuen. Ab 19 Uhr beginnt dann die SWR 3-Dance-Night, um 22.30 Uhr gibt es das musikalisch untermalte Höhenfeuerwerk zu bewundern. Der Eintritt kostet 6 Euro, im Vorverkauf 5 Euro. Tickets gibt es vorab unter anderem im Getränkevertrieb Willi Klein in Miesenheim, Blumenstraße 14, Telefon 02632/5608.

Am darauf folgenden Samstag, 11. August, spielt ab 20 Uhr das Landesjugendorchester unter Dirigent Hermann Bäumer in der Mittelrheinhalle. Maike Krullmann begleitet das Ensemble auf dem Altsaxofon. Auf dem Programm stehen Stücke von Jean Sibelius (1865-1957), Alexander Konstantinowitsch Glasunow (1865-1936) und Johannes Brahms (1833-1897). Karten kosten je nach Kategorie 23, 26 oder 30 Euro.

Jazzklänge gibt es am Sonntag, 19. August, auf der Burg Namedy bei Jazz im Park. Ab 11 Uhr spielt zum Jazzbrunch die Gruppe x-dream. Das Ensemble präsentiert bekannte Jazzstandards wie "Take five" oder "Blue Bossa". Darüber hinaus hat die Band groovende Jazz-Fusion-Stücke von Billy Cobham und Herbie Hancock im Programm. Auch Soulfans kommen bei Stücken von Stevie Wonder oder Eddie Harris auf ihre Kosten. Das Repertoire der Band wird abgerundet durch eine Reihe von Eigenkompositionen. Der Eintritt kostet 18 Euro. Karten gibt es im Vorverkauf auf Burg Namedy, Telefon 02632/486 25.

Ein Popstar gibt sich am Ende des Monats die Ehre: Annett Louisan mit Band gibt am Freitag, 31. August, ab 20 Uhr ein Konzert im Andernacher Schlossgarten. Einlass ist bereits ab 19 Uhr. Louisan gilt als populäre Vertreterin des deutschen Chansons und nimmt mit ihrer Bühnenpräsenz eine Ausnahmestellung im deutschen Showgeschäft ein. Der Eintrittspreis für Sitzplätze kostet je nach Kategorie 39 Euro oder 45 Euro, für einen Stehplatz zahlt man 33 Euro. Karten gibt es im Vorverkauf unter Telefon 02632/922 226 und per E-Mail an kultur@andernach.de oder ticket@andernach.de. red