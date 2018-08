Eine Reise in die automobile Vergangenheit war die touristische Ausfahrt, die bei autobegeisterten Schaulustigen für glitzernde Augen sorgte. Auch die 14. Auflage der 2005 ins Leben gerufenen internationalen ADAC Moselschiefer Classic war ein voller Erfolg. 130 historische Fahrzeuge und 20 Motorräder waren entlang der Moselschieferstraße von Mayen aus über das Maifeld und entlang der Mosel bis Masburg unterwegs, ehe es nach der Pause in Richtung Mayen und zum Ziel auf das Gelände der Brockmann Ingenieure in Kottenheim ging.

Die Fahrer hatten knifflige Aufgaben zu lösen und stellten ihre Fahrfähigkeiten unter Beweis. Zudem wurden die automobilen Kostbarkeiten und ihre Fahrer an 19 Durchfahrtskontrollen vorgestellt. So auch in Ettringen, wo ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.