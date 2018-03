Zirkus Alberti in Koblenz: Zwischen Kritik und Applaus

Vorhang auf, Manege frei: Im Gewerbepark Nord gastiert derzeit der Zirkus Alberti, der von der Großfamilie Frank geführt wird. Diese versucht, die eigene Tradition zu erhalten – in Zeiten wachsender Probleme wie steigender Kosten und kontinuierlicher Proteste von Tierschützern.

Es ist 18 Uhr. Mitten in der völligen Dunkelheit wandert ein Spotlight über den Boden der Manege zur Moderatorin Sina Richter. Diese schaltet das Mikrofon an, blickt noch einmal in das gut gefüllte Zirkuszelt und verkündet: „Das Spiel beginnt!“ Ein Quartett andalusischer Pferde galoppiert in das Bühnenrund, das die ersten Kunststücke des Abends präsentiert.

Am Schlagzeug sitzt Martino Frank, Sohn des Zirkusdirektors Stefan Frank. Im späteren Gespräch mit der RZ gibt er sich gelassen, meint, man könne sich über die allgemeine Situation des Zirkus' nicht beschweren. Doch bei näheren Nachfragen senkt der Mann seinen Kopf und erklärt: „Es ist schon verdammt schwer geworden, Kinder und Jugendliche zu motivieren, in den Zirkus zu gehen. All das Entertainment mit den Spielekonsolen, dann haben die kaum noch Zeit. Keiner macht mehr was mit dem anderen.“

Die erste Hälfte der Show neigt sich dem Ende zu – der Clown Banane übernimmt. Er wählt einzelne Zuschauer aus, verkleidet diese mit Requisiten, lässt sie nach seinen Vorstellungen tanzen. Ein Mann schwingt lasziv sein Becken, eine Frau schüttelt ihren Oberkörper. Nach einer artistischen Nummer auf dem Drahtseil verkündet Moderatorin Sina, dass man vom Veterinäramt in Koblenz für die eigene Tierhaltung ausgezeichnet worden sei. Die Pause beginnt.

Auf Nachfrage beim Veterinäramt zeigt sich dessen Pressesprecher Gerd Neuwirth verwundert: „Wir waren noch gar nicht da. Die einzigen, die auf dem Zirkusgelände mal nachgesehen haben, waren vom Umweltamt.“ Auf den ersten Blick habe alles ordentlich gewirkt, Beschwerden liegen nicht vor: „Deswegen gibt’s keinen akuten Handlungszwang.“ Wieso also die Behauptung der Moderatorin?

Der Zirkus Alberti steht, so wie andere Zirkusunternehmen in Deutschland, im Fokus zahlreicher Kampagnen von Tierschützern, die sich gegen das Vorführen von Tieren zu Unterhaltungszwecken aussprechen. Die Vorwürfe, die etwa die Tierrechtsorganisation Peta formuliert, wiegen schwer: In der Vergangenheit sei es zu gewaltsamen Übergriffen von Zirkusmitarbeitern auf Tierschützer gekommen, außerdem ist die Rede von erheblichen Missständen in der Tierhaltung, die sogar zum Tod eines Elefanten geführt hätten.

Diesen Darstellungen widerspricht Stefanie Caselli-Frank vehement: „Diese Artikel über uns sind erschienen, aber sie entsprechen nicht der Wahrheit. Erst bei unserem letzten Gastspiel in Saarbrücken waren es beispielsweise die Tierschützer, die unsere Gäste massiv gestört haben und handgreiflich wurden.“ Auch die Vorwürfe im Bezug auf die mangelhafte Tierhaltung bezeichnet sie als haltlos: „Wenn das stimmen würde, hätte man uns längst die Tiere weggenommen. Wir haben im Gegenteil sogar mitbekommen, dass unsere Tieren heimlich mit Betäubungsmitteln gefüttert worden, um sie in möglichst elenden Posen zu fotografieren zu können.“

Auch an dem Tod des Elefanten Shenka scheiden sich die Geister. Beate Haufellner von der European Elephant Group, die sich für eine artgerechte Haltung der Dickhäuter einsetzt, erklärt: „Shenka hat in seinem Leben viel Freiheit bei den Franks genossen und wurde nicht gewaltsam dressiert. Das Ende seines Lebens verbrachte er aber zum größten Teil in einem Transportwagen.“ Diese Tatsache wird von Peta und der Zirkusleitung unterschiedlich interpretiert. Peta-Pressesprecher Petter Höffken meint, dass Shenka, der überwiegend in dem Wagen gelebt haben müsse, unter elenden Bedingungen verstorben sei. Der Zirkus hält dagegen: „Shenka hat sich bis kurz vor seinem Ableben frei auf dem Gelände bewegt – wir mussten ihn irgendwann einfach vor fremden Leuten schützen.“

Für heute ist jedenfalls erst mal Schluss. Im gedämpften Licht und zu tragender Musik klingt ein letztes Mal die ruhige Stimme von Sina Richter aus den Boxen: „Nun sind die Träume ausgeträumt, und der graue Alltag kehrt wieder ein.“

Michael Schiffner-Ritz