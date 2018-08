Nein, die Wettervorhersagen ruft Frank Hoffbauer derzeit nicht außergewöhnlich häufig auf. Obwohl von gutem Wetter in der letzten Augustwoche und am ersten Septemberwochenende doch so viel abhängt. Denn je besser das Wetter, umso größer dürfte die Besucherzahl beim Moselfest, dem ältesten Winzerfest Deutschlands, sein. „Ich kann es aber ohnehin nicht beeinflussen“, sagt Hoffbauer, der Geschäftsführer des veranstaltenden Touristikvereins Winningen, ruhig. Durchgehend gutes Wetter gab es ohnehin lange nicht mehr. Zufrieden waren sie am Ende der vergangenen Veranstaltungen trotzdem immer. Denn das Moselfest zieht sich mit seinen vielen Programmpunkten über ganze zehn Tage und erfreut sich eines treuen Stammpublikums – aus Einheimischen, aus Menschen aus der Region und auch darüber hinaus. Zu diesen sollen in diesem Jahr nach Möglichkeit noch ein paar jüngere Besucher hinzukommen.

Das Moselfest ist viel mehr als nur ein Weinfest. An zehn Veranstaltungstagen (vom 24. August bis zum 2. September) wird in der Gemeinde wieder einiges geboten – Ausstellungen, Konzerte, Theateraufführungen ...

Lesezeit für diesen Artikel (304 Wörter): 1 Minute, 19 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.