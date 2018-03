Wieder ein neuer Name: Sporthalle Oberwerth heißt jetzt CGM-Arena

Dass die Sporthalle Oberwerth nicht mehr Sporthalle Oberwerth heißt, daran haben sich die Koblenzer mittlerweile gewöhnt. Seit 2013 trug die größte Sport- und Veranstaltungslocation der Stadt den Namen Conlog-Arena, und der prangte in großen Buchstaben auf der Halle, auf Verkehrsschildern und so weiter.

Seit Jahresbeginn müssen sich die Koblenzer wieder an einen neuen Namen für die Sporthalle auf dem Oberwerth gewöhnen. Jetzt heißt die Halle offiziell CGM-Arena. Foto: Sascha Ditscher

Nun aber müssen sie sich wieder einen neuen Namen gewöhnen, seit Jahresbeginn heißt die Sporthalle CGM-Arena. Die Compugroup Medical SE (CGM) hat für mindestens sieben Jahre die Namensrechte der Halle übernommen, im November teilte die Stadt mit, dass sie einen entsprechenden Vertrag mit dem Koblenzer Großunternehmen geschlossen hat.

Das alte Namensschild, das in Leuchtschrift auf die Conlog-Arena hinwies, ist seit Jahresbeginn demontiert, aktuell verkündet ein großes Banner an der Halle den neuen Namen.

Ein festes Schild und andere Hinweisschilder für die Straße, Bushaltestellen und so weiter werden zurzeit noch erstellt, heißt es aus der Pressestelle von CGM. Wenn das Wetter mitspielt, werden sie Ende des Monats angebracht. Eine neue Webseite ( www.cgm-arena.de) gibt es bereits.

Auf den Fahrplänen der EVM Verkehrs GmbH hingegen ist erst einmal noch von der Conlog-Arena die Rede, „leider wurden wir so spät über die Umbenennung der Halle informiert, dass die Fahrpläne bereits gedruckt waren“, so die EVM.

Schilder, die an den Bussen anzeigen, wohin die Linie führt, Linienübersichten, Anzeigen in der App und so weiter sind angepasst, auch die Fahrpläne im Internet wurden kürzlich geändert. Für die Haltestellen hingegen ist die Stadt zuständig.

Diese hatte die Namensrechte im Internet über die „eVergabeplattform“ ausgeschrieben und dann durch einen nicht öffentlichen Ratsbeschluss vergeben. Wie viele Bewerber es gab und wie viel es kostet, der Sporthalle Oberwerth den Namen zu geben, dazu macht die Stadt keine Angaben, und auch CGM und der vorherige Namensgeber Conlog halten sich hier zurück.

Klar ist jedenfalls: Auch die Kosten drum herum – das Schild an der Halle, die Verkehrsschilder und ihre Montage – werden vom Namenssponsor bezahlt. Für die Stadt ist die Vergabe der Namensrechte also profitabel.

Die Compugroup hofft, dass sich die Investition auch für sie lohnt. Der Konzern mit Hauptsitz in Koblenz, wo er allein mehr als 1000 Mitarbeiter hat, entwickelt unter anderem Software für Ärzte, Zahnärzte und Apotheker – und mit der Namensgebung für die Sporthalle Oberwerth will er seinen Bekanntheitsgrad weiter steigern und um neue Mitarbeiter werben. Und: „Es ist für uns vor allem auch ein deutliches Bekenntnis zum Standort“, sagte CGM-Gründer und -Vorstandsvorsitzender Frank Gotthardt bei der Bekanntgabe des Sponsorings.

Die Erfahrung von Conlog – in den vergangenen fünf Jahren Namensgeber – dürfte ihm Mut machen. „Wir wollten bekannter werden, und das haben wir erreicht“, sagt Thomas Klein, Geschäftsführender Gesellschafter von Elsen Logistics und ihrer Tochter Conlog. Der große Koblenzer Personaldienstleister wollte sein Image pflegen und Kunden, vor allem aber potenzielle Mitarbeiter auf sich aufmerksam machen.

Das hat laut Klein geklappt, „unser Wiedererkennungswert ist gestiegen“ – und eine Verlängerung des Namenssponsorings wäre für ihn auch denkbar gewesen. „Allerdings nicht mehr zu dem Betrag wie bislang“, sagt er, und deshalb haben die Gespräche mit der Stadt auch zu keinem neuen Vertrag geführt. Schließlich sponsert Conlog seit einigen Jahren auch eine Koblenzer Basketballmannschaft, die Conlog Baskets, „und zwei Namensgeberschaften wären zu viel“.

Die Sporthalle Oberwerth hat sich seit ihren Anfängen vor 26 Jahren zu einer Multifunktionsarena weiterentwickelt, die bislang mehr als 3 Millionen Besucher angezogen hat. Hier finden immer noch große Sportveranstaltungen statt, aber auch Konzerte, Comedyauftritte und Shows.

Von unserer Redakteurin Stephanie Mersmann