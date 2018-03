Wie ein Anwohner den Gülser Funkmast stürzen will

Hermann Schäfer lebt seit seiner Geburt in Güls und sagt von sich selbst, dass er kein Umweltfanatiker ist. Dennoch kämpft der 65-Jährige vehement gegen den umstrittenen Mobilfunkmast in seiner Nachbarschaft. Schäfer will, dass dieser verschwindet. „Hier geht es nicht um mich. Ich werde nicht an den Folgen der Strahlung sterben.“ Dafür sei er schon zu alt. Ihm geht es um den Nachwuchs – und ums Prinzip: Die Stadt soll Mobilfunkkonzernen etwas entgegensetzen und nicht vor ihnen kuschen. Schäfer hat gegen die Betriebserlaubnis für den Funkmast Widerspruch bei der Stadt eingelegt. Jetzt – zehn Monate später – wird endlich darüber verhandelt. Und das kommt für ihn ziemlich plötzlich. Der Stadtrechtsausschuss tagt am kommenden Mittwoch.

Auf dem Wohnhaus in der Lubentiusstraße 1 steht die umstrittene Mobilfunkanlage. Der gebürtige Gülser Hermann Schäfer will den Funkmast mit seinen Rechten als Bürger stürzen. Die Stadt aber zog sein Widerspruchsverfahren in die Länge. Jetzt steht eine Entscheidung an. Foto: Sascha Ditscher

Hermann Schäfer ist überzeugt, dass die Stadt den Vodafone-Mast in der Lubentiusstraße 1, mitten im Gülser Wohngebiet, noch zu Fall bringen könnte. „Aber die Stadt hat offenbar ein großes Interesse daran, den Mobilfunkanbietern keine Steine in den Weg zu legen“, vermutet der 65-Jährige. Mehr, als Widerspruch einlegen, konnte er als Anwohner erst einmal nicht unternehmen. Als Bürger ist er von den Entscheidungen des Stadtrechtsausschusses und dem Zutun des Bauamtes abhängig.

Sollte der Widerspruch am Mittwoch abgelehnt werden, will Hermann Schäfer nicht aufgeben. „Wir überlegen uns, die Stadt zu verklagen.“ Finanzielle Hilfe habe ein Mitstreiter bereits in Aussicht gestellt. Sollte der Stadtrechtsausschuss dem Gülser Recht geben, so müsste die Betriebserlaubnis zurückgenommen werden. Vodafone könnte dann aber wiederum dagegen rechtliche Schritte einleiten, erklärt Stadtsprecher Thomas Knaak auf Anfrage.

Rückblick: Die Betriebserlaubnis für die Anlage wurde am 3. März 2017 erteilt. Vodafone schaltete den Mast zwei Wochen später scharf. Fristgerecht schickte Hermann Schäfer noch im März seinen Widerspruch ins Rathaus. Fast ein Jahr lang wartete er auf eine Antwort, vor allem auf eine Stellungnahme zu seinem Widerspruch – vergebens (die RZ berichtete). Stadtsprecher Knaak erklärt auf Nachfrage, dass das Bauamt einige Zeit benötigte, um den Widerspruch zu prüfen. Dies habe auch mit der Komplexität des Falles zu tun.

„Die Stadt hat offenbar ein Interesse daran, den Mobilfunkanbietern keine Steine in den Weg zu legen.“ Hermann Schäfer

Hermann Schäfer fühlt sich im Kampf allein gelassen. Foto: Katrin Steinert

Hermann Schäfer kann nicht verstehen, dass niemand in der langen Zeit seine Widerspruchsbegründung würdigte und dazu Stellung nahm. „Dafür haben die zehn Monate gebraucht, um nichts zu tun?“ Er denkt, dass seine Argumente nicht gelesen wurden. Und nun geht es Knall auf Fall. Schäfer ist wütend: „Wie soll ich mich jetzt vorbereiten? Ich weiß doch gar nicht, wie die argumentieren.“

Karsten Pluta, Sprecher der Bürgerinitiative Gülser Mobilfunkmast, findet, dass sich die Verwaltung und der Stadtrechtsausschuss unloyal verhalten. „Die sollen doch die Interessen der Bürger vertreten“, betont er.

Der Streit um den Mast zieht sich seit Jahren hin. Erste Ambitionen des Mobilfunkunternehmens reichen ins Jahr 2004 zurück (siehe Infotext). Die Stadtverwaltung hatte 2016 zwar versucht, die Ausnahmegenehmigung fürs Wohngebiet zu versagen, als Vodafone loslegen wollte. Der Konzern legte 2016 Widerspruch ein. Das Ende vom Lied: Die Stadt gab Vodafone nach rechtlichen Schritten nach – und erteilte 2017 die Erlaubnis.

Ein anderer Standort kommt für Vodafone übrigens nicht infrage. Der Konzern ist überzeugt, dass es keine adäquate Alternative gibt. Das hätten Prüfungen der von der Stadt vorgeschlagenen Plätze ergeben. Zudem betont Sprecher Volker Petendorf gegenüber unserer Zeitung, dass von der Anlage keine Gefahr ausgehe. Daran aber haben etliche Gülser ihre Zweifel.

Hermann Schäfer möchte nicht nur erreichen, dass die Funkanlage in Güls verschwindet. „Ich will auch, dass die Stadt umsetzt, was ihre Stadträte beschließen.“ Dazu gehört, dass die Stadtverwaltung künftig Mobilfunkanbietern mit einem Standortkonzept etwas entgegensetzt. Dazu muss sie endlich ein Mobilfunk-Vorsorgekonzept erarbeiten, meint Schäfer. Das hatte der Stadtrat bereits Mitte Juni 2016 beschlossen. Als erstes Teilkonzept soll Güls angepackt werden. Seit etlichen Monaten liegt ein Zwischenbericht eines Gutachters vor (die RZ berichtete) – man wartet auf den Endbericht, der die Grundlage sein soll. Die Stadt teilt jetzt auf Anfrage mit, dass in einer der nächsten Sitzungen des zuständigen Ausschusses mit den Politikern beraten werden soll, wie es nun in Sachen Vorsorgekonzept weitergeht.

Die Sitzung des Stadtrechtsausschusses ist öffentlich und findet am Mittwoch, 31. Januar, um 11 Uhr im Rathaus I, Saal 132, statt.

Von unserer Redakteurin Katrin Steinert