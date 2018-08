Vielleicht ist es die bekannteste Hauswand der Stadt, für Hendrik Beikirch ist es in jedem Fall eine der besten Stellen für Kunst im öffentlichen Raum in Koblenz: die Wand des Bohnen-Hauses in Lützel, auf die man von der Balduinbrücke aus direkt blickt. Und diese Wand verändert sich gerade. Wo bis vor Kurzem noch ein alter Slogan für einen Umzug mit der Firma Bohnen warb, entsteht nun Kunst. Seit Mittwoch bemalt Beikirch die Fassade mit einem riesigen Porträt.

Gestern haben einen schon die Augen der jungen Frau angeblickt, wenn man auf der Brücke unterwegs war, am nächsten Mittwoch soll das Wandgemälde komplett sein, sagt Beikirch. Die Vorlage ...

Lesezeit für diesen Artikel (426 Wörter): 1 Minute, 51 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.