Vorkaufsrecht: Stadt Koblenz erwirbt Wohnhaus, um es abzureißen

Noch gut erhalten, aber sanierungsbedürftig: So präsentiert sich ein historisches Wohnhaus in der Nähe der Universität unweit der Kurt-Schumacher-Brücke. Der bisherige Eigentümer könnte das Gebäude, das nicht unter Denkmalschutz steht, problemlos an neue Bewohner verkaufen, doch darf es nicht. Die Stadt Koblenz will ihr Vorkaufsrecht nutzen, um das Objekt abzureißen.

Dieses historische Haus An der Fähre stand zum Verkauf. Doch nun will die Stadt von ihrem Vorkaufsrecht Gebrauch machen, um eine Ausgleichsfläche zu schaffen. Die Rechtsgrundlage bildet der Bebauungsplan 186 c. Foto: Reinhard Kallenbach

Was auf den ersten Blick wie eine Provinzposse aussieht, ist bei näherer Betrachtung einleuchtend. Zumindest aus juristischer Sicht. Denn es geht darum, Ausgleichsflächen für den Bereich Universitätsstraße/An der Fähre zu schaffen. Und dafür sollen rund 220.000 Euro ausgegeben werden. Torsten Schupp geht sogar davon aus, dass es sogar noch teurer wird, denn allein der Abriss soll rund 150.000 Euro kosten. Der Chef der FDP-Ratsfraktion spricht ganz offen von Geldverschwendung. Die hatte er bereits bei der Beratung für den Etat 2018 kritisiert – war aber an einer klaren Ratsmehrheit gescheitert. Denn die bisherigen Entscheidungen lassen sich nicht einfach mit einem Federstrich rückgängig machen. Das gesamte Verfahren für das für diesen Bereich gültige Baurecht müsste neu aufgerollt werden. Derzeit sieht es so aus, als hätten die wenigsten Ratsmitglieder daran Interesse.

„Ich appelliere an alle Fraktionen im Stadtrat, sich das Ganze noch einmal anzuschauen“, sagt Torsten Schupp und schiebt nach: „Auch wenn aus rechtlicher Sicht alles in Ordnung ist, passt das nicht mehr in die Zeit.“ Um diese Aussage richtig einordnen zu können, muss man gut zehn Jahre zurückblicken. Damals sah es nicht so aus, dass die Immobiliennachfrage in Koblenz derart steigen würde, wie es derzeit der Fall ist. Ganz im Gegenteil: Konsens im Rat war es, Baulücken zu schließen und Neubaugebiete zu vermeiden. Und das aus gutem Grund – die Einwohnerzahlen sanken. Eine Trendwende konnte seinerzeit niemand voraussehen, zumal auch die Zahlen des Statistischen Landesamtes eine andere Sprache sprachen. Es stand also nichts im Wege, rechtlich den Rahmen für den Abriss zweier Häuser An der Fähre zu schaffen – für den Fall, dass sie einmal zum Verkauf stehen würden. Denn beide Objekte stehen im Hochwassergebiet. Die Voraussetzungen schienen ideal zu sein, um eines Tages Ausgleichsflächen für den neuen Uni-Campus, das Technologiezentrum und spätere Erweiterungen ausweisen zu können. Das ist übrigens auch in der Landesbauordnung so vorgeschrieben. Ergebnis: Der Rat stimmte im Juni 2009 für den Bebauungsplan 186 c – auch die FDP.

Doch nun ist der „Ernstfall“ eingetreten: Das direkt An der Fähre gelegene Haus ist nun frei. Torsten Schupp bezweifelt nun, ob der damals als weise geltende Beschluss immer noch so weise ist. Für eine Kehrtwende scheint es allerdings zu spät sein, die Stadt will noch im Januar von ihrem Vorkaufsrecht Gebrauch machen – und dabei womöglich auch auf Gewerbesteuereinnahmen verzichten. Denn der aktuelle Kaufinteressent ist ein junger Unternehmer, der sein Geschäft in Metternich hat, fast täglich von Trier anreist und nun am liebsten nach Koblenz ziehen möchte. Jetzt sucht er an einer Stelle nach einem Standort, an dem er Wohnen und Arbeiten vereinbaren kann. Und das muss nicht unbedingt in Koblenz sein. Der Stadt würden dann Gewerbesteuereinnahme in einer mittleren fünfstelligen Höhe entgehen, schätzt Torsten Schupp. Er will jetzt quasi in letzter Minute erreichen, dass die Stadt nach alternativen Ausgleichsflächen sucht. Ohnehin stehen an der derzeitigen Stelle nur 600 Quadratmeter zur Verfügung – die zu zwei Drittel unbebaut und nicht asphaltiert sind. Das heißt: Der zusätzliche Nutzen der „Klein-Ausgleichsfläche“ läge innerhalb enger Grenzen.

Dazu kommt eine weitere Kuriosität: In der näheren Umgebung wird an einem Hotel gebaut, das ebenfalls im Hochwassergebiet liegt. Das ist möglich, weil es für diesem Bereich keinen Bebauungsplan gibt. Das erscheint ungerecht, weil es innerhalb von nur wenigen Metern unterschiedliche Rahmenbedingungen gibt. „Das versteht doch niemand“, ärgert sich der FDP-Fraktionschef, der auch an anderen (Bau)Stellen große Einsparpotenziale sieht. Die gelte es zu nutzen, zumal die Aufsichtsbehörde dem eigentlich recht guten Etatentwurf nicht so schnell und positiv entgegentreten könnte, wie allgemein erwartet wird. Einen Vorgeschmack auf das Kommende gab es bei der Genehmigung des Nachtragshaushaltes 2017. Hier hatte die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Änderungs- und Korrekturbedarf angemeldet.

Von unserem Mitarbeiter Reinhard Kallenbach